立院初審前瞻條例 週三逐條審查
2017-04-25
〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟、財政等六委員會昨聯席審查行政院所提「前瞻基礎建設特別條例草案」，一早就因程序發言問題，藍綠爆發嚴重口角衝突，國民黨立委提案將前瞻條例退回重議，也遭民進黨與時代力量立委聯手封殺。聯席會挑燈夜審，直至昨晚十點才完成提案說明與詢答，預計明天進入逐條審查。
民進黨團發出甲動，一大早就赴會場確保會議召開，國民黨團也大動員，不僅訴求前瞻條例草案退回重議，還發動廿八名黨籍立委登記程序發言；主席邱議瑩諷說「現在開始情緒發言！」國民黨立委則以佔領發言台、超時發言、緩慢牛步等手段杯葛議事，並多次聚集台前高喊「前瞻亂搞、食安不保」、「不顧食安、只要綁樁」口號抗議，上午議事幾度癱瘓。
國民黨立委接著提案將前瞻條例草案「退回重議」，並提案變更議程，改為邀請農委會、衛福部、環保署針對「戴奧辛毒蛋」事件提出專案報告，但皆遭民進黨與時力立委聯手否決。
因不滿前瞻計畫資源縣市分配不均，國民黨立委陳超明於程序發言時播放歌曲「金包銀」，諷刺六都「框金又包銀」，非六都就是「歹命兒」。
時力立委徐永明質詢表示，國發會主委陳添枝在馬政府時擔任經建會主委，參與四年五千億計畫、愛台十二建設等大型計畫，現推動前瞻建設計畫，應避免過去的錯。他也質疑，高達八千多億元的前瞻計畫，只有薄薄七頁的計畫評估報告，也未有創造就業機會的評估，新世代在其中是否有機會？
陳添枝回應，前瞻建設中的數位、綠能是下一代所需要的建設；他也說，目前在報告中只呈現計畫本身能帶動的效果，未來每個子計畫都會有評估。經濟部長李世光答詢表示，未來的計畫都要一個個去評估，所有程序和執行年度公共預算都一樣，環評也不能省略。
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