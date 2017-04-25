推專家證人制 改善審判體系
2017-04-25
〔記者溫于德／台北報導〕司法院秘書長呂太郎昨在司改國是分組會議上表示，若引進「專家證人制度」參與訴訟過程，將能改善台灣審判體系，達到耳目一新效果；與會的澎湖地檢署檢察官吳巡龍認同，但也建議「專家證人制度」與「鑑定制度」做適當區隔後再實施，方能使興訟雙方均能認同。
目前我國刑事訴訟案件除涉及性侵害與行政訴訟外，均未明確建立專家證人制度參與訴訟。
呂太郎提到，未來在民、刑事訴訟上，可望設計一套制度，作為引進專家證人參與訴訟之用，至於後續可能牽涉的「鑑定制度」問題，司法院同樣會完整建立，達成自「爭點整理起到證據調查以及最後的裁判認定」均能完善，朝精緻化方向邁進。
吳巡龍則以刑事訴訟為例，在被告與檢察官均可申請專家作證情況下，不難想像，被告方的專家證人鑑定當事人精神能力時，應較會主張「行為時無意識能力，因此沒有責任能力」，即對被告做出有利的答辯；反之，檢察官的專家證人應會採反面態度，主張具證據能力，即被告有罪；若出現此情，會讓法官、參審員或陪審團感到困擾。
吳強調，先將「專家證人制度」與「鑑定制度」適當區隔後再實施，才可能使刑事訴訟的檢、辯雙方與民事訴訟的原告與被告均能認同。
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