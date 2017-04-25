| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

推專家證人制 改善審判體系

2017-04-25

〔記者溫于德／台北報導〕司法院秘書長呂太郎昨在司改國是分組會議上表示，若引進「專家證人制度」參與訴訟過程，將能改善台灣審判體系，達到耳目一新效果；與會的澎湖地檢署檢察官吳巡龍認同，但也建議「專家證人制度」與「鑑定制度」做適當區隔後再實施，方能使興訟雙方均能認同。

目前我國刑事訴訟案件除涉及性侵害與行政訴訟外，均未明確建立專家證人制度參與訴訟。

呂太郎提到，未來在民、刑事訴訟上，可望設計一套制度，作為引進專家證人參與訴訟之用，至於後續可能牽涉的「鑑定制度」問題，司法院同樣會完整建立，達成自「爭點整理起到證據調查以及最後的裁判認定」均能完善，朝精緻化方向邁進。

吳巡龍則以刑事訴訟為例，在被告與檢察官均可申請專家作證情況下，不難想像，被告方的專家證人鑑定當事人精神能力時，應較會主張「行為時無意識能力，因此沒有責任能力」，即對被告做出有利的答辯；反之，檢察官的專家證人應會採反面態度，主張具證據能力，即被告有罪；若出現此情，會讓法官、參審員或陪審團感到困擾。

吳強調，先將「專家證人制度」與「鑑定制度」適當區隔後再實施，才可能使刑事訴訟的檢、辯雙方與民事訴訟的原告與被告均能認同。

廣告
  • 司改國是會議第二組昨就終審法院員額、選任程序的改革案，做出多項決議。（記者羅沛德攝）

    司改國是會議第二組昨就終審法院員額、選任程序的改革案，做出多項決議。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改 證人
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：推專家證人制 改善審判體系


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.