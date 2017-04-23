一週大事（4月16日至22日）

2017-04-23

國內：

●烏山頭水庫的八田與一銅像十六日發現遭人斷頭。中華統一促進黨成員李承龍十七日自承，於十五日偕共犯邱晉芛毀損銅像，但尚未尋獲斷頭下落。

●食藥署廿一日表示，國內首次檢出雞蛋戴奧辛含量超標，初步掌握來自彰化地區三蛋雞場駿億、鴻彰、 財源，已封存並啟動預防性下架。

●立法院廿一日三讀通過「菸酒稅法部分條文修正案」，菸稅每千支五九○元將調至一五九○元，預估每包菸將漲廿五元，年增約二三三億元稅收作為長期照顧服務財源。

國外：

●土耳其十六日通過修憲公投，改行總統制，總統有權任命首長及半數最高司法機關成員。現任總統艾多根可在二○一九年重計任期，最長執政至二○二九年。

●甫遭彈劾下台的前韓國總統朴槿惠，十七日被檢方以收受鉅額賄款、洩漏政府機密等十八項罪名起訴。為全斗煥、盧泰愚後，第三位因涉貪遭訴的總統。

●英國首相梅伊十八日宣布將在六月八日舉行大選，下議院隨於十九日表決通過。英媒推估，保守黨的席次將因此大幅成長，梅伊可穩定執政至二○二二年。