國軍人事》陸軍副司令 季連成呼聲高
2017-04-23
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍上將人事大異動，海軍出身的副參謀總長執行官蒲澤春改任國防部軍政副部長，遺缺由陸軍副司令陳寶餘晉任，因而牽動陸軍中將副司令、海軍中將副參謀總長人事佈局，軍方人士研判，陸軍副司令遺缺，由副參謀總長季連成接任機率最高，但海軍副參謀總長職缺，將牽動海軍高層佈局，可能待國防部副部長李喜明接任參謀總長後決定。
根據國防部編制，三個副參謀總長包含一名上將執行官、二名中將副總長，分別由陸、海、空軍擔綱，因此，陸軍出身的陳寶餘晉升副參謀總長執行官後，陸軍中將副參謀總長季連成勢必調動職務，並由一名海軍中將遞補。
軍方官員分析，由於擔任陸軍副司令的條件，除期別高低外，還須擔任過中將「軍團」級主官、金防部指揮官。季已擔任過八軍團指揮官，符合條件，反觀現任十軍團指揮官周皓瑜、八軍團指揮官陳曉明上任不滿一年，六軍團指揮官徐衍璞更是本月初才佈達，都排除在此次調動外，因此季連成轉任陸軍副司令的機率最高。
不過，由於陸軍副司令員額為二人，除季連成外，已擔任金防部指揮官將近二年的郝以知，為陸軍官校七十年班畢業，只比季連成晚一年，也是升任副司令的可能人選。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 電台情人李季準辭世 享壽74歲
- 世界級魚拓大師 隱身監獄當老師
- 焦點評論》世代落差 「恐龍協會」亟待變革
- 月退俸黨職併公職 381人還在領
- 徐佳瑩演唱會陣仗
- 完成生命拼圖 台美混血兒返鄉尋根
- 38歲國慶有夢 再3年約拚2000安
- 吳明捷投手像「曬傷」 閉關補漆
- 【夢的櫥窗】 遊夢
- 李季準失智認不得人 獲頒金鐘卻淚崩
- 亞太技術學院 本週面臨退場
- 納管水井收水權費 雲林農民不滿
- E奶書法家產後16天與夫爭吵 驚爆月子中心砸壞電視
- 法國大選》勒班主張法國優先 女版川普
- 拚新南向觀光 花蓮搶泰國客
- 鄭人碩AR盜夢 現實虛擬搞不清
- 縱鶴拳師與生換藝 詠春也摘銀
- 少女遇性侵急中生智 「我有性病」嚇退惡狼
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 插畫家串聯 催生好孕彩繪牆
- 焦點評論》鄭成功不應再被黨國綁架
- 白天雨勢停歇 入夜又是降雨濕涼
- 訪美術館 林智堅︰活化遺址值得學習
- 【大世界小葉片】 慕尼黑單車記
- 宜蘭綠博「一食之選」 循環經濟找商機
- 卡爾文森號 近日抵朝鮮外海
- 戴佩妮開唱慶生 最好的生日禮物是...
- 神學士突襲軍事基地 阿富汗逾150死
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 公所抓亂倒垃圾 監視器被偷
- 陽明山老蔣銅像 被砍頭
- 中國學者集體造假 國際期刊撤107篇論文
- 不再「膝」利遭釋出 漢彌爾頓恐玩完
- （獨）不是中午到！孔劉27日這時間才抵台
- 開顱沒顧頭蓋骨 女告醫院敗訴
- 法國大選今登場 近6萬軍警出動維安
- 富二代召女開毒趴 父罵「了尾仔囝抓去關」
- 空品亮紅燈 環團：燃煤才是元凶
- 保護白海豚 促風機設離岸20公里
- 選手建言》盧彥勳：協會回歸專業 開放選手參與
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國軍人事》陸軍副司令 季連成呼聲高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分