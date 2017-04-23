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國軍人事》陸軍副司令 季連成呼聲高

2017-04-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍上將人事大異動，海軍出身的副參謀總長執行官蒲澤春改任國防部軍政副部長，遺缺由陸軍副司令陳寶餘晉任，因而牽動陸軍中將副司令、海軍中將副參謀總長人事佈局，軍方人士研判，陸軍副司令遺缺，由副參謀總長季連成接任機率最高，但海軍副參謀總長職缺，將牽動海軍高層佈局，可能待國防部副部長李喜明接任參謀總長後決定。

根據國防部編制，三個副參謀總長包含一名上將執行官、二名中將副總長，分別由陸、海、空軍擔綱，因此，陸軍出身的陳寶餘晉升副參謀總長執行官後，陸軍中將副參謀總長季連成勢必調動職務，並由一名海軍中將遞補。

軍方官員分析，由於擔任陸軍副司令的條件，除期別高低外，還須擔任過中將「軍團」級主官、金防部指揮官。季已擔任過八軍團指揮官，符合條件，反觀現任十軍團指揮官周皓瑜、八軍團指揮官陳曉明上任不滿一年，六軍團指揮官徐衍璞更是本月初才佈達，都排除在此次調動外，因此季連成轉任陸軍副司令的機率最高。

不過，由於陸軍副司令員額為二人，除季連成外，已擔任金防部指揮官將近二年的郝以知，為陸軍官校七十年班畢業，只比季連成晚一年，也是升任副司令的可能人選。

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  • 副參謀總長季連成（右）。（資料照）

    副參謀總長季連成（右）。（資料照）

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相關關鍵字： 參謀總長 國軍人事 季連成 李喜明 陸軍副司令
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