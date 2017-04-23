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出身海龍蛙兵 江啟臣睡金門坑道半年

2017-04-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕俗稱「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營，為國軍重要精銳勁旅之一，國民黨立委江啟臣、新北市議員陳明義、台北農產運銷公司董事楊儒門都是出身海龍蛙兵的知名人士。江啟臣回憶，當兵時正逢台海飛彈危機，大半年都在戰備，經常睡在坑道內，任務辛苦，他並以過來人的身分呼籲，我國特種部隊都具備相當高的戰力，國軍務必充分保留。

「海龍蛙兵」的基本要求是優異體能，江啟臣回憶，每天早上五點起床，做操後，先跑五千、一萬公尺，早餐後按表操課，包含游泳、戰技、體能訓練、蛙操等等。其中「蛙操」需每個動作接續進行，如果有官兵在某個動作出問題，「就前滾翻下水，後滾翻上岸」。

江啟臣說，他在一九九五、九六年服役時遭遇台海飛彈危機，半年以上的時間都在戰備，休假也無法返台，只能在金門島休，甚至在坑道內睡了快半年，當兵期間的體能、心理障礙，都須不斷地突破，也讓他體悟「人的潛能是無窮的」。

陳明義、楊儒門也都對當年的嚴格訓練記憶猶新，談到當時體能要求超高，楊儒門直言，「沒辦法，大家都比你好」，須盡力達到要求。

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  • 陸軍四月初發佈一支短片，紀錄海龍蛙兵艱辛的訓練過程。（軍聞社提供）

    陸軍四月初發佈一支短片，紀錄海龍蛙兵艱辛的訓練過程。（軍聞社提供）

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標題：出身海龍蛙兵 江啟臣睡金門坑道半年


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