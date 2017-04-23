想當海龍蛙兵 先挺過18週魔鬼硬漢路
2017-04-23
〔記者涂鉅旻／台北報導〕有軍事訓練役男在親眼目睹海龍蛙兵操演後敬佩得五體投地，直言「不可思議」。「海龍蛙兵」的正式名稱是陸軍航特部兩棲偵察營，陸軍日前曾將二月底結訓的第一四一期儲備隊訓練過程拍成影片，記錄「蝌蚪」蛻變成「海龍蛙兵」的過程，讓所有民眾了解「海龍蛙兵」的訓練過程。
要掛上「海龍蛙兵」臂章，須接受十八週的魔鬼訓練，並在期末結訓時，穿越佈滿荊棘、爛泥的「硬漢路」。由於訓練相當嚴苛，該梯次原有卅六名士兵接受挑戰，最終僅十一人通過考驗。
陸軍指出，十八週的艱苦訓練，學習潛水、操舟、滲透、山地戰技、攀岩、武裝泅渡等課程，隨後展開結訓期末「魔鬼式測驗」，合格者才能參加最後關卡「硬漢路」。
陸軍表示，所謂的「硬漢路」，就是學員需打赤膊，突破佈滿尖刺的野草堆、泅渡積滿爛泥的黑水溝，並以標準蛙人動作通過教官嚴格考核認可，才能成為合格的海龍蛙兵。由於該梯次結訓時適逢隆冬，金門料羅灣的氣溫僅八度，全程都是一場意志力與體力的撕裂拉扯。
海龍蛙兵全數由志願役官兵組成，學員被問及為何想成為海龍蛙兵一份子時，紛紛回答：「想要讓自已的小孩知道，他的爸爸就是蛙人」、「不想要當爽兵」、「要讓自己的爸爸媽媽，為自己的孩子感到驕傲，知道他們的孩子很爭氣！」
陸軍表示，國人極關心國軍人才招募進程與人員素質，對照「超級戰士」取得資格前的淬鍊，和他們勇於接受挑戰，奮鬥的決心和毅力，顯示精、巧、強，戰力十足的國軍部隊，已逐步塑建完成，也證明時下年輕朋友潛力無窮，只要給他機會，他們一定可以「青出於藍勝於藍」。
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