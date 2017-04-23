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參與ＷＨＡ 總統府：積極爭取中

2017-04-23

〔記者李欣芳／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）五月將舉行，我國仍未接獲邀請函，外交部長李大維上週坦言今年「非常不容樂觀」，總統府昨表示，我國在各項國際組織上的參與，正由相關部門依照既有規劃，全力並積極進行當中；對於拓展外交，官員也提到近一年政府在外交上的折衝，包括台美關係兩國元首歷史性通話，是過去以來最佳狀況。

我對美、日、歐盟互動 歷來最佳

對於外界質疑蔡政府過去近一年來在外交上未有積極成績，官員指出，在整體外交戰略上，中國的打壓可以預期，但政府本於台灣人民的共同意志與國家利益的維護，過去這段時間以來就必須更積極的就國際參與、邦交國與非邦交國合作關係的深化、區域經貿的拓展以及非政府組織、國際民間單位的深度交往等面向，全面進行有系統的佈局。

官員也分析，例如「台日海洋事務合作對話」持續召開，互動層級與對話合作項目都是台日外交史上首見，台美關係包括兩國元首歷史性通話，也是過去以來的最佳狀況。

這位官員說，幾項國際組織參與過程中，國際社會包括歐盟等重要國家的積極協助，也是歷來少見，過去近一年來台灣增進與歐盟的關係，幾乎每週都有歐盟議員來台訪問，「新南向政策」的推動，也獲得區域間多國的重視。

針對參與世衛組織活動，總統府發言人黃重諺昨說，政府一再重申，台灣在相關組織的參與，攸關全體國人的健康權益，也是世界衛生與防疫體系不可或缺的一環，多年來台灣在國際醫療跟防疫的貢獻應該繼續深化，不能成為全球防疫的缺口，這是台灣對國際社會的責任。

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  • 總統府發言人黃重諺。（資料照,記者張嘉明攝）

    總統府發言人黃重諺。（資料照,記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 世界衛生大會（ＷＨＡ） 台日海洋對話 蔡川通話 ＷＨＡ
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