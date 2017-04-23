涉外人士：外交不該只考慮是否會惹怒中國
〔記者彭琬馨／台北報導〕蔡英文總統就職將屆滿週年，但外交空間卻日益緊縮。前駐日代表許世楷昨受訪直言，面對中國對外擴張的威脅，對台灣來說是拉攏盟友的最佳時機，過去一年政府在外交政策上卻往往不夠積極；曾任外交決策官員的涉外人士也批評，蔡政府做事不該只考慮是否會惹怒中國，有這樣的心態「外交永遠推不動」。
許世楷：應把握拉攏反中盟友
一年來台灣在國際組織參與屢屢受挫，去年世界衛生大會邀請函不僅「遲到」，更被加註「一中原則」，台灣希望參與如國際刑警組織、國際民航組織等重要國際組織，也接連遭中國打壓阻於門外，而今年五月能否再獲邀出席世界衛生大會，外長李大維也坦言「非常不容樂觀」。
面對外交受挫，許世楷受訪時提到，台灣民眾對蔡英文如何推展外交有很大的期待，卻沒有看到太多進展。許認為，中國近幾年不斷對外擴張主權，對日本等國造成很大威脅，不僅對中國更生警戒，也更願意協助台灣；許強調，「這是最好的時候」，台灣如果不善加發揮自己的主體性，更積極回應美日的政策調整、創造機會，「黃金時間很快就會過去」。
許世楷直言，觀察蔡政府近一年的外交作為，「我們是有點擔心」。
涉外人士：沒看到突破困境作為
曾於扁政府時期擔任外交決策官員的涉外人士也批評，民眾了解台灣外交會面臨中國壓力，政府應該讓人民知道，即便有困境，政府還是努力往前邁進，但「沒有看到這樣的努力」。
這位目前也為蔡政府重用的涉外人士認為，蔡政府做事不該先考量中國會不會喜歡，「該做的還是要做」，若抱持這種心態做外交，「永遠不會有進展」。
林世嘉：應盤整參與國際策略
對於蔡政府推動參與世衛組織活動的作法，台灣醫界聯盟執行長林世嘉則批評，去年台灣出席世界衛生大會的邀請函上遭加註一中原則，政府選擇出席抗議，但今年的參與也沒有因此變得順利，林說，若低調跟放軟都沒有獲得善意回應，政府應早日思考如何重新盤整參與國際組織的策略。
一位曾派駐我日內瓦辦事處官員的知情人士也說，過去一年蔡政府對外政策採取溫和、非衝撞方式進行，但「落實上還需要再加把勁」，若希望能在目前情況上有所突破，政府應該考慮在外交事務上重新規劃，否則想在外交上有進展「恐怕很難」。
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