川習會後 AIT理事主席莫健今抵台訪問
將出席美台GCTF國際蚊蟲疫病會議 彰顯台灣對全球公衛貢獻
〔駐美特派員曹郁芬／華府二十一日報導〕川習峰會之後，美國在台協會理事主席莫健將於二十三日晚抵達台北訪問一週，除了帶來川習會的第一手資訊，在中國今年可能採取國際民航組織模式杯葛台灣出席世界衛生組織大會的情況下，莫健也將出席涵蓋三十多位全球蚊蟲疫病防治專家的國際會議，以彰顯台灣在全球衛生領域所能做的貢獻。
帶來川習會第一手資訊
美國總統川普與中國國家主席習近平四月六、七兩日在佛州的海湖山莊舉行首次峰會後，因為北韓與經貿議題有密切互動。美國國務院代理亞太助卿董雲裳日前受訪時表示，川普政府不會改變對台政策的情勢已明朗。
美方官員在川習會後已向台北駐美代表處做過簡報，不過目前在華府密集與川普政府進行會談並聽取簡報的莫健將在抵台後，為台灣的朝野政黨帶來川習會的第一手政策訊息，同時了解台灣各界的關切。
莫健在台期間預定由美國在台協會台北辦事處處長梅健華陪同拜會蔡英文總統、國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維等決策官員，同時計畫到台南拜訪目前在民進黨內人氣迅速上升的台南市長賴清德。此外，莫健也會與國民黨和時代力量等在野黨領袖會面。莫健就任後，曾於去年十月二十三日首次訪台，並拜會高雄市長陳菊。
中國恐採ＩＣＡＯ模式 杯葛台灣出席ＷＨＡ
據了解，美中台仍在交涉中，但對於世衛組織秘書處今年是否會發出邀請函給台灣出席世衛大會，華府外交官員並不樂觀，目前得到的訊息是北京可能採取去年國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會模式，不再邀請台灣出席，甚至連台灣媒體採訪都杯葛。
美方消息來源表示，美國認為台灣對世界衛生絕對可做出重要貢獻，也支持台灣參與國際組織，因此，美台二○一五年成立的「全球合作暨訓練架構」（ＧＣＴＦ）四月要在台灣舉辦蚊蟲疫病防治的國際會議，莫健預定出席開幕式表達美國對台灣的支持。ＧＣＴＦ的成立目的是希望美國和台灣能夠一同為亞太地區的人員和專家提供訓練，以因應全球和區域所面臨的新挑戰。
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標題：川習會後 AIT理事主席莫健今抵台訪問
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