立院三讀 羈押被告律師可閱卷
〔記者曾韋禎、項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議在去年四月廿九日作出釋字第七三七號解釋，認為「刑事訴訟法」限制羈押程序中的律師及被告閱卷權違憲。立法院院會昨三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」，未來被告律師能在偵查中的羈押審查程序，檢閱相關卷宗，但不得予以公開。
增訂「禁夜間訊問」條文
新修條文也規定，若羈押庭開到深夜仍未訊問完畢，被告或律師可以要求在隔天訊問，法院不得拒絕；若法院是在深夜受理聲押，就應於隔天訊問。
司法院刑事廳長蘇素娥表示，現行條文雖已禁止夜間訊問，但實務運作上已形成「例外多過原則」，因此修法禁止。
有司法官私下指出，實務上夜訊時，不時可見審檢辯或被告累得打哈欠，這樣的審訊過程已經牴觸憲法保障的基本人權，「是到了該修法的時候」。
前台北市議員賴素如涉收賄而遭押一四六天，律師要求閱卷被拒，賴素如因此聲請釋憲。釋字第七三七號認定，「刑事訴訟法」相關限制違憲，牴觸憲法的人身自由和訴訟權意旨。
三讀通過條文新增羈押強制辯護與閱卷機制。若無辯護人之被告遭到檢方聲押，法官應指定公設辯護人或律師為其辯護，且給予四個小時的等候時間，除非是被告主動要求訊問而拒絕律師協助。若被告遭檢方聲押，其律師得申請閱卷，但不得予以公開、揭露或非正當使用；若是沒有律師的被告，法院也應以適當之方式，使其獲知卷證內容。
不過，要是檢方有足夠的事實認定，部分卷證遭閱後，將有滅證、串證、變造或危及偵查目的、他人生命、身體之虞者，可先行分卷，限制被告律師查閱；但限閱之卷證，就不得作為羈押審查之依據。
但顧及目前的公設辯護人力恐不足因應因此而新增的強制辯護案件，三讀通過的「刑事訴訟法施行法增訂第七條之十」規定，羈押強制辯護制度自明年起實施，羈押閱卷機制則自公布日施行。至於偵查階段的強制辯護，法務部次長陳明堂表示，會在九月前提出修正草案。
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