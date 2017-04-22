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侯友宜批練肖話 柯文哲駁：我沒說過新北不用軌道建設

2017-04-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新北市副市長侯友宜週四於立法院前瞻基礎建設計畫公聽會上，指台北市長柯文哲稱新北不必有軌道建設，批柯「肖話可以練，工作還是要一起做」，柯文哲昨受訪說，「我何時有說過新北市不用（軌道建設）」，他並意有所指地說：「選舉快到了，大家都變得怪怪的。」

柯文哲出席智慧城市新商機論壇受訪時說，他是選台北市長，不會去評論北市以外地方，他也沒有反對三環三線，他只有說「大家財務報表要清楚」，不是所有公共運輸都一定要回本，或現金流量一定要平衡，但由誰補貼、各補貼多少？講清楚即可，除這些他哪有講其他的？沒有啊！

對於外界質疑前瞻計畫藍綠親疏有別、有綁樁嫌疑，柯文哲則未多作評論，僅打趣說：「我要的不多，我要的給我就好。」

談到侯友宜嗆聲一事，柯文哲冷回，「選舉快到了，大家變得怪怪的」，不過不要緊，與他無關。媒體追問「市長也覺得侯友宜為了選舉說這些話嗎？」柯苦笑丟下一句，「不要一直幫我詮釋」，便快步離去。

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  • 台北市長柯文哲。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲。（記者羅沛德攝）

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