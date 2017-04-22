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董雲裳：川普政府不會改變對台政策
2017-04-22
會遵從美對台承諾
〔駐美特派員曹郁芬／華府二十一日報導〕美國國務院代理亞太助卿董雲裳表示，川普就任總統不久，和習近平通話時重申了美國的一個中國政策，之後的一系列互動再到海湖峰會，川普明確表示不會改變美國對台政策，但也會遵從美國對台承諾，那就是在美中簽署第二公報時成為美國法律的台灣關係法。現在情況已經明朗，美國不會改變政策。
董雲裳日前在喬治華盛頓大學受訪時，被問到川習峰會後的兩岸關係時做了上述表示。美國國務院東亞局今天在推特上公布了訪談內容。
她說，在政權轉移期間，川普總統接了台灣領導人蔡英文的恭賀電話，是一個少見、打破慣例的做法，川普當時表示，蔡英文只是打電話恭賀他，但在兩岸間仍掀起了些漣漪，中國明確表示，希望美國在兩岸關係上會信守三公報承諾，之後美中有一系列的溝通和簡報。
美鼓勵兩岸展現耐性、直接溝通
董雲裳說，當然北京與台北間對於繼續互動的基礎是什麼還不明確，仍在持續努力推進雙方的關係。美國鼓勵雙方展現耐性，直接溝通以避免誤解或誤判，兩岸在經濟、觀光與飛航間已有許多互動，美國鼓勵兩岸繼續走下去，但結果如何有待觀察。
董雲裳也表示，國務卿提勒森訪問北京時的談話並非為美中新型大國關係背書，共創雙贏是提勒森總結美中關係過去發展的經驗，是依從美國自己定義，外界對他字句有過度解讀。
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