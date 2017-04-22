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陳建仁：年改是愛與和平的工作

2017-04-22

〔記者林曉雲、黃邦平／台北報導〕反年金改革團體日前發起的夜宿圍城活動，爆發抗議者對多名立委、縣市長、官員施暴事件，總統府國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨受訪時表示，年金改革是一個愛與和平的工作，希望各界可以理性和平討論，而不是這樣抗爭型的暴力行為。

陳建仁出席台北高校創校九十五週年開幕活動，他受訪表示，年金改革是要讓世代都領得到，且還要可以領得長久，年金改革是一個愛與和平的工作，希望各界可以理性和平討論，他也相信年金改革在大家的智慧、愛心和彼此幫助的理念下，最後會順利完成。

陳建仁表示，他了解全國公務人員協會理事長李來希等人的訴求，但呼籲應用理性和平的方式討論，而不是這樣抗爭型的暴力行為。

監督年金改革行動聯盟則發表聲明，呼籲「各相關單位及社會大眾按最近太陽花的判例、過往民進黨在野時，集會遊行的言論自由行為表達尺度作為本次活動的判斷標準」。

至於被警方鎖定涉嫌教唆群眾圍堵民代的李來希，昨受訪時說，他覺得被指控「教唆」很冤枉，且有一定年紀了，誰能指揮誰、教唆誰？他不想拿太陽花「當墊背」，且個別的暴力脫序行為也不能直接連接到領導人身上。

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  • 副總統陳建仁。（記者羅沛德攝）

    副總統陳建仁。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 副總統陳建仁 反年改 反年金改革 年金改革 李來希
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