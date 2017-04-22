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反年改施暴 首批5嫌函送

2017-04-22

〔記者劉慶侯、邱俊福／台北報導〕針對反年金改革四一九暴力事件，警方持續過濾清查，目前已查出至少有十七起違法案件，鎖定卅一名犯嫌，並辨識出十九人身分，包括監督年改行動聯盟召集人黃耀南等五人已在昨晚到案，警詢後將分別根據涉案情節依刑法及社會秩序維護法函送檢方偵辦。

419、329兩次反年金陳抗違法案件 警鎖定67嫌

除了四一九案，在三二九「遍地開花」軍公教遊行活動中，當天在行政院等地點發生警民衝突、推欄杆與推擠警員受傷等暴力事件，警方也持續偵辦，鎖定卅六名犯嫌，其中已辨識出十七人身分。

警政署表示，總計四一九與三二九這兩次反年金陳抗違法案件，目前鎖定六十七名犯嫌，並辨識出卅六人身分，正陸續傳喚通知到案中。

警政署強調，已再次要求全國各警察機關未來在處理群眾運動時，一旦發生違法脫序事件，現場第一線指揮官便要立即採取強勢手段，指揮員警將違法者依現行犯逮捕，以遏止衝突擴大。

立法院司法及法制委員會四月十九日審查攸關年金改革的「公務人員退休撫卹法草案」，場外卻發生多起反年改群眾對縣市長、官員與立委施暴事件，包括台北市長柯文哲、台北市副市長林欽榮、銓敘部長周弘憲、民進黨立委王定宇等人被反年改人士包圍、追打，其中部分人士掛彩。

據了解，在四一九當天，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固率眾到桃園機場，共有吳男等三人吹哨子、叫囂，涉及違反社會秩序維護法，警方將依法傳喚。

至於昨日到案五人為：黃耀南涉嫌阻擋立委王定宇；劉長齡涉嫌推扯衝撞立委徐永明；捷運工會理事王裕文涉嫌阻擋立委林俊憲、王定宇；陳思齊涉嫌拉扯圍堵台北市長柯文哲；女子黃應（女桀）拉扯立委邱志偉。

王定宇提告 黃耀南、王裕文涉強制罪

警方透露，黃耀南、王裕文因王定宇已提告，將涉及刑法強制罪嫌。另徐永明、邱志偉及柯文哲未提出告訴，警方將以社會秩序維護法函送台北地院裁處。

警方表示，針對四一九專案，目前已送出十五封傳喚通知書，除已到案者，其餘涉嫌人在收到傳喚通知書後，最晚得在四月廿八日到案說明；而涉嫌砸損三立新聞採訪車玻璃的蔣志豪，因是被依現行犯逮捕，警方將待三立公司是否提告再行處置。

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  • 警方偵辦反年金改革四一九暴力事件，捷運工會理事王裕文涉嫌肘擊阻擋立委林俊憲（圈起處），王裕文昨到案說明，警方訊後函送檢方偵辦。（台北市警局提供）

    警方偵辦反年金改革四一九暴力事件，捷運工會理事王裕文涉嫌肘擊阻擋立委林俊憲（圈起處），王裕文昨到案說明，警方訊後函送檢方偵辦。（台北市警局提供）

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