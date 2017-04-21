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國台辦前副主任收賄判15年

2017-04-21

〔記者林良昇／綜合報導〕中國國台辦前副主任龔清概去年底被控收賄逾五千萬人民幣（約二億台幣）遭起訴，根據中國央視報導，中國河南省安陽市中級法院昨宣判，龔清概判處有期徒刑十五年，並沒收個人財產五百萬人民幣，追繳受賄所得財物及其孳息。

龔清概長期在福建省任職，於二○一三年十月起擔任國台辦副主任，去年一月遭到中共中央紀律檢查委員會調查，去年四月因嚴重違紀被開除黨籍及公職（雙開），去年底被起訴。

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