陳為廷向時力黨團報到
2017-04-21
〔記者蘇芳禾／台北報導〕去年四月入伍服替代役的太陽花學運領袖陳為廷，昨在臉書上秀出退役證明。據了解，陳為廷今天將到時代力量立院黨團報到，開始黨團助理的工作。陳為廷受訪時表示，希望能夠學著研究法案，例如兩岸協議監督條例、公投法、促轉條例等。
陳為廷也說，服役時也準備留學考試，希望明年可出國攻讀國際關係。
至於其餘學運要角，魏揚目前擔任社會民主黨政策部專員；林飛帆正準備留學考試，希望今年可從台大政研所畢業，並赴英留學；吳崢目前則是時代力量發言人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 看《我和我的冠軍女兒》角力美少女感觸深
- 屏東第一鮪 首度由新園船長捕獲
- 南韓桌球公開賽》合擊頭號種子 洪子翔楊恆韋晉4
- 軍方人事先行 國安團隊接力調整
- 王定宇：反年改 連上班族也打
- 花蓮51家夜市攤商 通過GHP認證
- 2017巴塞爾錶展專輯17：百花爭妍 翩翩時光2
- 自用小船海上看花火 退潮擱淺4人獲救
- 彰化少輔院傳命案 17歲少年打死16歲舍友
- 防偽藥流竄 3類藥品7月起追蹤追溯
- Tiffany野性大發 奢華原始美
- 2017巴塞爾錶展專輯5：經典年代 時光慶典2
- 中山高南下鄰接道路 11月完工
- C肝口服新藥 第二階段給付放寬條件
- 技職繁星 單親媽錄取科大
- 自由廣場》青貧族 看不見未來
- 1票2千 楊梅區農會代表賄選交保
- 服務12288小時 衛生福利志工趙淑琪獲獎
- 王道銀增資新股 競拍均價8.15元
- 大巨蛋鏽蝕100萬處 遠雄：除鏽要花4億
- 雲嘉53頭乳牛染結核病
- 女星被酸屁孩 霸回這就是我的縮影
- 陳彥允肌猛臀翹 前後都讓女友們很滿意
- 開南商工慶百歲 「500董事長」返母校
- 鍾欣怡出門不穿內衣 老公爆氣
- 美公布鬆綁金融監管草案
- 毒蟲偷「釣」香油錢 廟委埋伏抓人
- 巴黎槍擊案 受傷警員傷重不治
- 輔導輟學生 退休師夫婦加入波麗士天使志工
- 《台股青紅燈》沒幾件事看對
- 豬哥亮病房日記-醫護全力防堵媒體 記者駐院諜對諜
- 2017巴塞爾錶展專輯20：時間等式 明日之星2
- 俄羅斯戰鬥機器人 2021年上太空當長官
- 鋒面將來襲各地有雨 明起北部下探16度
- 吸金10億犯186罪 重判20年
- 蝦蛤減產 教師研究疑與自由基有關
- 防一窩蜂搶進 友達評估作半套10.5代線
- 芮孝儉：川普會繼續對台軍售
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳為廷向時力黨團報到
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分