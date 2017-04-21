陳為廷向時力黨團報到

2017-04-21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕去年四月入伍服替代役的太陽花學運領袖陳為廷，昨在臉書上秀出退役證明。據了解，陳為廷今天將到時代力量立院黨團報到，開始黨團助理的工作。陳為廷受訪時表示，希望能夠學著研究法案，例如兩岸協議監督條例、公投法、促轉條例等。

陳為廷也說，服役時也準備留學考試，希望明年可出國攻讀國際關係。

至於其餘學運要角，魏揚目前擔任社會民主黨政策部專員；林飛帆正準備留學考試，希望今年可從台大政研所畢業，並赴英留學；吳崢目前則是時代力量發言人。