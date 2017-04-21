外交部官員失言風波 毛利國王前幕僚長︰珍惜與台灣關係

2017-04-21

〔記者陳鈺馥、彭琬馨／台北報導〕外交部亞太司副司長林恩真去年在外交餐宴上脫口失言「毛利國王沒有用」，讓在場懂中文的紐西蘭外賓感到不滿。毛利國王前幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa）昨在台北表示，毛利國王在紐西蘭是至高象徵，沒有期待道歉，「坦白說我們也沒有任何選擇，因為我們很珍惜與台灣的關係！」

外交部則說，已著手查處，並於廿六日前向委員會提交調查報告。倘經查證屬實，將遵照國會提案的決議，依據外交部相關人事法規處理。

民進黨立委陳瑩前天在立法院外交及國防委員會質詢爆料，五月即將派駐澳洲擔任公使的林恩真，去年十二月在立法院長蘇嘉全宴請朗基希羅亞、國王辦公室禮賓司人員的宴會上，失言稱「毛利國王沒有用」。

陳瑩︰外交部不能私了

陳瑩昨天與朗基希羅亞召開記者會指出，林當天用手機秀出她與毛利國王孫子的影片，但那個人根本不是國王孫子，事實上國王孫子只有一位，目前三歲，影片中的人已五、六十歲，國王家族非常介意此事，有人在冒充身分，若曾外派紐西蘭六年的林恩真過去了解毛利國王背景，就不會跟不知從何而來的詐騙集團見面。

陳瑩並說，外交部主秘要帶林恩真來道歉，但未得到朗基希羅亞同意。她呼籲，外交部不能私了解決，應正式且有誠意地公開道歉。