家庭因素 楊國強請辭駐泰代表
2017-04-20
〔記者呂伊萱／台北報導〕前國安局長楊國強原定派任泰國擔任新代表，然外交部長李大維昨天在立法院外交委員會答詢時說，楊國強因家人健康因素，已向總統請辭。
總統府三月廿四日公布人事令，特任楊國強為駐泰國代表，原駐泰代表謝武樵改派俄羅斯。此派任原希望借重楊國強的情報專業，派駐東南亞情報重鎮泰國，但總統人令發布後，宣誓就職名單卻不見楊國強，外傳赴任生變。
立法院外交委員會昨邀請外交部報告新南向政策。國民黨立委江啟臣與民進黨立委羅致政問及楊國強外派一事，李大維證實，楊國強因顧及家人健康，兩週前向總統請辭，「純粹是醫療因素」。李大維說，「楊國強本人非常想去」，也調查許多泰國僑商政情等資料，最後權衡下還是希望留在國內治療，新人選的行政程序仍在作業中。
涉外人士說，外交程序上，發布人令前會經雙方同意，這是基本尊重。此次人令發布後才婉辭，應非政治因素，純屬當事人改變心意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯P遭抗議者攻擊 黃暐瀚質疑員警不好意思驅離
- 卜睿哲等44位國際人士 促習近平「釋放李明哲」
- 「鋸八田頭像 做該做的事」接受中媒專訪 李承龍：不後悔
- 家庭因素 楊國強請辭駐泰代表
- 洪失職案 挺吳派闖關未成
網友回應
熱門新聞
- 「雞雞上方有顆痣」 戀童癖教練謊話破功重判7年
- 大葉大學機車證票選 這張「符咒」海放其他作品
- 《觀察筆記》改革，挺住
- 英提前大選英鎊反彈 富達：曇花一現
- 南迴公路 鋼線網護坡
- 《自由廣場》回答「太陽花可以，為什麼我們不行？」
- 英相拋提前改選 國會准了
- 蘇智傑打太好 回一軍就先發
- 「巴黎情人」喬伊絲挾新作撲台 6月北中開唱
- 美婦人用紙條 2小時內搶5間銀行
- 陸富豪郭文貴頻爆料 網路當紅北京頭痛
- 彭斯登雷根號:2020前 6成美艦續留亞太
- 立法院行政大樓 列市定古蹟
- 中經院也上修 GDP保二更有望
- 林明溱籲︰前瞻應納入觀光景點
- 產婦「子宮外翻」大出血 醫護徒手復位救命
- 吳崢夜鑽香閨 認愛東森主播謝家璇
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese dissident leaves after asylum denied: MAC
- 球數、傷史、信任度…與紀錄在拔河
- 桃園》公告地價漲近35％ 市府：已減調幅
- 打電玩也能拿國光獎金
- 陳菊站台華航彩繪機 藉「機」行銷高雄
- 培訓東亞資格賽 于煥亞不想再錯過
- 履帶裝橡膠墊片 戰車戰備上街頭
- 心衛預算少 民團向副總統建言
- 反年改對比太陽花 網友諷「要錢花運動」
- 證券行情表、證券表格
- 曾被封「最醜女星」 Macy嫁帥洋男翻身
- 影后床上談和解 讓不舉世仇秒升旗
- 福斯Golf GTI Performance 西班牙Mallorca島試駕
- 《全球百大導演排行》台灣風光占3席 李安奪第10名
- 國家級文化設施「空等20年」 鄭文燦爭取
- 冬衣厚被先別收 週六日還有16度低溫
- 加航輪子掉落 幸安全降落倫敦
- 三重義天宮 慨捐復康巴士濟弱
- 觀光客比香港少 柯︰未給足東協10國免簽
- 《自由廣場》一名法官的省思
- 丹麥法院判引渡 崔順實之女提上訴
- 宜蘭椅銀獎作品 積木椅9月上市
- 洄瀾國際鐵人三項 週六鯉魚潭登場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：家庭因素 楊國強請辭駐泰代表
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分