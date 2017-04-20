| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

家庭因素 楊國強請辭駐泰代表

2017-04-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕前國安局長楊國強原定派任泰國擔任新代表，然外交部長李大維昨天在立法院外交委員會答詢時說，楊國強因家人健康因素，已向總統請辭。

總統府三月廿四日公布人事令，特任楊國強為駐泰國代表，原駐泰代表謝武樵改派俄羅斯。此派任原希望借重楊國強的情報專業，派駐東南亞情報重鎮泰國，但總統人令發布後，宣誓就職名單卻不見楊國強，外傳赴任生變。

立法院外交委員會昨邀請外交部報告新南向政策。國民黨立委江啟臣與民進黨立委羅致政問及楊國強外派一事，李大維證實，楊國強因顧及家人健康，兩週前向總統請辭，「純粹是醫療因素」。李大維說，「楊國強本人非常想去」，也調查許多泰國僑商政情等資料，最後權衡下還是希望留在國內治療，新人選的行政程序仍在作業中。

涉外人士說，外交程序上，發布人令前會經雙方同意，這是基本尊重。此次人令發布後才婉辭，應非政治因素，純屬當事人改變心意。

廣告
  • 楊國強（資料照）

    楊國強（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楊國強 泰國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：家庭因素 楊國強請辭駐泰代表


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.