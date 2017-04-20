家庭因素 楊國強請辭駐泰代表

2017-04-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕前國安局長楊國強原定派任泰國擔任新代表，然外交部長李大維昨天在立法院外交委員會答詢時說，楊國強因家人健康因素，已向總統請辭。

總統府三月廿四日公布人事令，特任楊國強為駐泰國代表，原駐泰代表謝武樵改派俄羅斯。此派任原希望借重楊國強的情報專業，派駐東南亞情報重鎮泰國，但總統人令發布後，宣誓就職名單卻不見楊國強，外傳赴任生變。

立法院外交委員會昨邀請外交部報告新南向政策。國民黨立委江啟臣與民進黨立委羅致政問及楊國強外派一事，李大維證實，楊國強因顧及家人健康，兩週前向總統請辭，「純粹是醫療因素」。李大維說，「楊國強本人非常想去」，也調查許多泰國僑商政情等資料，最後權衡下還是希望留在國內治療，新人選的行政程序仍在作業中。

涉外人士說，外交程序上，發布人令前會經雙方同意，這是基本尊重。此次人令發布後才婉辭，應非政治因素，純屬當事人改變心意。