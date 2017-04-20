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亞協正名 一個月內公開揭牌

2017-04-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣「亞東關係協會」三月宣布將正名為「台灣日本關係協會」，然現已四月下旬仍未正式掛牌，傳出外交部打算「只發布新聞稿」低調處理。外交部長李大維昨天在立院指出，更名案已獲行政院核准，「一個月內會有揭牌儀式」，細節正在規劃中。

立法院外交委員會昨邀請外交部及僑委會，就「新南向階段成果及挑戰」報告並備詢。民進黨立委蔡適應質詢時問及是否「亞協正名延後，將無揭牌儀式？」李大維回應說，一個月內就會正式掛牌，也強調「會在台北舉行儀式」，並邀請日方人員參加。至於駐日辦事處是否會連動更名？李大維表示「這問題雙邊還沒有結論」。

蔡適應追問，負責與美國交流的「北美事務協調委員會」是否也比照更名？李大維說，提升駐處的地位與名稱，一直是外交部重要的工作方向與目標，但美國政府亞洲相關人事還沒到位，還沒辦法協調，未來一定會爭取更名。涉外人士指出，駐美代表處更名是長年目標，真要做的話，首先台灣對外名稱皆需一致，並且按部就班地推動，以美國來說，最好先拿掉「經濟文化」，再借重美國國會友我力量爭取更名。

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  • 外交部長李大維19日列席立法院外交委員會備詢。（記者廖振輝攝）

    外交部長李大維19日列席立法院外交委員會備詢。（記者廖振輝攝）

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