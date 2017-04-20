謝長廷陪同 安倍母聆賞台北愛樂演出
〔駐日特派員張茂森／東京十九日報導〕台灣駐日代表謝長廷十九日晚間陪同日本首相安倍晉三的母親安倍洋子，參加在東京晴海「第一生命音樂廳」演出的「台日文化藝術交流音樂會」，日本國會議員井上信治、金子恭之、鈴木克昌等近百位政、經、文化界人士也出席這項盛會。蔡英文總統的胞兄蔡瀛政，今天也應扶輪社邀請出席這場音樂會。
高齡八十八歲的安倍洋子在音樂、繪畫與書法等藝術領域頗具才華，去年也親自前往台灣聆聽日本放送協會（NHK）交響樂團在台北的演出。謝長廷特別邀請安倍洋子出席這場台日藝術饗宴，獲洋子夫人欣然允諾。
今晚音樂會由「台北愛樂管弦樂團」演出，是首次在日本演出的台灣民間管弦樂團。此次為慈善演出，預定二十一日前往三一一大地震災區福島舉行兩場義演。
安倍洋子是與前日本農水大臣加藤六月的夫人加藤睦子、前眾議員濱田卓二郎、濱田麻記子夫婦等人，在謝長廷陪同下出席音樂會。
約兩小時的音樂會結束之後，洋子夫人也應邀出席酒會，謝長廷致詞認為，音樂會的成功演出對台日文化交流具有高度意義，也對高齡的洋子夫人特別撥冗出席表達感謝。謝長廷指出，「這是台日民間交流的極致」，也是非常有意義的活動。
洋子夫人也在酒會上致詞說，「真的是太令人感動的音樂會」；她同時舉杯慶賀台日民間關係更加緊密。
稱讚愛樂演奏
最愛「望春風」
對音樂欣賞有高度興趣的洋子夫人，是首次有機會聆賞台灣的樂團演出。會後，她特別對本報記者表示，非常高興有機會聆聽台灣樂團的演出，「果然是高水準的音樂會」，她特別喜歡演奏會最後「安可」的曲子─台灣民謠「望春風」。洋子夫人對謝長廷的邀請表達謝意，也對台日頻繁的文化交流表示，「這真的太好了！」
台北愛樂管弦樂團團長賴文福則說，沒有想到愛樂首次到日本公演，安倍首相的母親就前來捧場，「真的是無比光榮」。
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