| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

不符居留規定 張向忠隨團離境

2017-04-20

〔記者王冠仁、林良昇／台北報導〕中國人士張向忠來台脫團，宣稱想向台灣申請政治庇護，但我國現無政治庇護制度，加上陸委會查出張自稱在中國參加社運入監，實際竟是觸犯信用卡詐騙罪遭判刑，不符合我政治考量的專案居留條件，移民署向張說明原委後，張同意昨天隨原旅行團一同出境。

張向忠以觀光名義於四月十二日入境，預定十九日離境，但張十三日脫團，自稱受到我非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜救夫行動感召，要向我國申請政治庇護。移民署十七日在新店尋獲，帶回聽取其意見並製作筆錄，十八日邀集相關機關研商，審視是否符合專案居留條件。

但移民署查出，張來台有向中國官方取得「大陸居民往來台灣地區通行證」，與其他受政治迫害者情況不同；陸委會也查出，張在中國坐牢，是因觸犯信用卡詐騙罪遭判三年徒刑，認定張不符合規定。

移民署向張說明無法申請專案居留後，張表明願意返中，同意隨原旅行團一同出境。移民署安排他前往松山機場，搭上昨天早上十點十分的立榮航空飛廈門班機。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張向忠 居留
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：不符居留規定 張向忠隨團離境


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.