不符居留規定 張向忠隨團離境
2017-04-20
〔記者王冠仁、林良昇／台北報導〕中國人士張向忠來台脫團，宣稱想向台灣申請政治庇護，但我國現無政治庇護制度，加上陸委會查出張自稱在中國參加社運入監，實際竟是觸犯信用卡詐騙罪遭判刑，不符合我政治考量的專案居留條件，移民署向張說明原委後，張同意昨天隨原旅行團一同出境。
張向忠以觀光名義於四月十二日入境，預定十九日離境，但張十三日脫團，自稱受到我非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜救夫行動感召，要向我國申請政治庇護。移民署十七日在新店尋獲，帶回聽取其意見並製作筆錄，十八日邀集相關機關研商，審視是否符合專案居留條件。
但移民署查出，張來台有向中國官方取得「大陸居民往來台灣地區通行證」，與其他受政治迫害者情況不同；陸委會也查出，張在中國坐牢，是因觸犯信用卡詐騙罪遭判三年徒刑，認定張不符合規定。
移民署向張說明無法申請專案居留後，張表明願意返中，同意隨原旅行團一同出境。移民署安排他前往松山機場，搭上昨天早上十點十分的立榮航空飛廈門班機。
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