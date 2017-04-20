「鋸八田頭像 做該做的事」接受中媒專訪 李承龍：不後悔
2017-04-20
〔記者王涵平、劉慶侯／綜合報導〕台南警方昨北上追查失蹤的八田與一銅像頭部，仍無所獲。涉嫌鋸斷八田與一銅像頭部的前北市議員李承龍則接受中媒專訪，詳述犯案過程，並強調「該做的事一定要去做，做了以後不需要後悔」。
李承龍前晚預告昨日下午會將「禮」送至統一促進黨黨部，因懷疑「禮」可能是八田與一銅像頭部，麻豆警分局幹員昨一早北上追查，發現一名成姓男子送來一個紙箱，裡面只有幾張號稱是日治時期原住民遭日本人砍下人頭的歷史照片，以及八顆畫有紅點、代表著被砍下的人頭的「饅頭」，未發現八田與一頭像。
李承龍昨天接受中媒「今日海峽」專訪，詳述犯案過程與動機，李說，十四日進駐烏山頭水庫內飯店原只想勘查地形，但發現遊客少，感覺「今天不動手更待何時」，下午前往鄰近五金行購買手鋸與九條鋸條，十五日凌晨二時許向飯店人員佯稱要去散步，就直接前往八田與一銅像處動手，耗時約兩個半小時，兩人拍照時，邱女的照相閃光燈一閃，好像被路人發現。
警方北上追頭像 無所獲
李表示，原構想是八田與一忌日當天，小英政府、國民黨、日本很多高層會去，計畫是當這群自以為是的日本皇民或高高在上的殖民者，當天如果看到八田人頭掉在地上，一定當場傻眼，絕對是世界上最美妙的一刻，所以鋸下頭像後就擺回去。十六日早上十點多看到新聞，以為人頭被拿去交給警方，發誓絕對不知道八田的頭在什麼地方。
面對法律制裁，李承龍說，該怎麼辦就怎麼辦，一笑置之接受，就是未來的態度。
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