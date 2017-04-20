新政府推前瞻 鄭秀玲嗆：與馬政府沒兩樣
2017-04-20
〔記者楊淳卉／台北報導〕政府推動「前瞻基礎建設計畫」，昨於立院召開第五場公聽會，邀學者專家對「城鄉建設」表達意見。曾在馬政府時期大力「反服貿」的台大經濟系教授鄭秀玲發言痛批「新政府與馬政府沒兩樣」，前瞻計畫舉債九千億經濟成效不彰，對下一代收益沒幫助，是「沒智慧、沒前瞻、沒計畫」，她也批民進黨不要認為已完全執政，「人民眼睛是完全雪亮，會找機會來算帳的。」
籲重新調整經費分配
鄭秀玲指出，在各國力拚新經濟的競爭壓力下，政府在關鍵時刻拿出八千多億元來做建設，整個計畫只有綠能建設、數位建設較具前瞻性，卻分別只有二百四十三億元及四百六十億元經費；相較之下，交通建設佔了四千二百四十億元，建議重新調整經費分配，用以投資人才培育及在職訓練。
鄭秀玲說，前瞻計畫要分八年舉債完成，但舉債應投在年輕世代身上；在雲端科技時代，若將教育、醫療、住宅、交通、生活環境做好，中小企業不必到大城市，雲端科技年輕人也不用到大城市找工作，不需要連結大城市，在當地好好建設，就可留下工作、生活。
鄭秀玲盼政府重新分配資源，推動「智慧交通」及「行動醫療」。鄭秀玲強調，交通建設投入四千二百多億元正是違反推動生活圈建設的潮流，只有前瞻性的投資才可以幫助經濟全新轉型，而非浪費資源，「光做實體建設的思維很落伍。」
柯：各縣市抱搶錢心態
台北市長柯文哲昨天也首度列席前瞻建設計畫公聽會。柯文哲發言時批評，中央八千多億補助，導致各縣市對前瞻計畫抱「搶錢心態」；他也說，台北市資源較豐富，最有能力試辦前瞻計畫，「願意當pioneer（先鋒）」，試驗成功後可以供各縣市複製。
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