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斷頭自拍的玄機
2017-04-19
記者鄒景雯／特稿
統一促進黨的李承龍去斬首了八田與一的銅像，昨天他與另一名同黨女子公布了照片，以資證明「人是我刣的」，這個小動作非常微妙，與中國向來的「打賞」模式很類近。
熟悉兩岸互動關係的人都知道，中國指使任何人從事特定任務，或者授權成為傳話的窗口，事成之後，都會要求拍照存證，確定所行為真、所言不假。一旦經過驗收，北京肯定記在功勞簿，少不了，也會有對價的報酬，絕對不會白幹。
隔著台灣海峽，怎麼確認？口說無憑，這照片怎麼拍，非常講究，凡是參與的，都要入鏡，沒入鏡的，無法向上呈報，當然就不能作數，這是中國標準的作業模式。
巧合的是，這麼多年來，不管是愛國同心會去騷擾李登輝、法輪功，或是日本旅客；白狼等人在太陽花運動時的登車演出，或者幫派率眾，近身香港民主人士等等，全都一樣，他們都有清晰的畫面。
中國把手伸到台灣來，從來就不是新鮮事，政府當局早就了然於胸，至於是否可以掌握台灣的人接受指揮、再赴中國或港、澳領錢的實證？這就完全要看安全單位有沒有心要查、有沒有能力肯辦。
八田與一事件，應該與去年日本核災區食品公聽會被黑衣人闖入鬧場，或者更早開始的一系列反日怪風，在網路、在坊間吹起，放在一塊來看待。按照現階段是鼓動台灣人反日仇日的手法看來，如果下一步，有心人士刻意偏離公共政策的理性討論，利用「美豬、美牛」及「美國對台軍售」等議題，操作反美仇美，將一點也不令人意外。
問題是，往者已矣，會發生的已經發生，對於今後，政府有沒有未雨綢繆之策？
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