八田斷頭 李承龍得意自拍 警疑有集團涉案

2017-04-19

〔記者王涵平、洪瑞琴／台南報導〕北市前議員李承龍將八田與一銅像斷頭的照片昨在網路流出，畫面顯示李以手鋸鋸斷銅像的頭，李承龍與女共犯邱晉芛拿著斷頭在八田與一銅像旁留影，但李昨在臉書貼文否認拿走斷頭。台南警方懷疑全案為集團所為，全力找尋八田與一銅像頭部下落。

台南市長賴清德昨表示，八田與一對台灣水利有貢獻，破壞者行為不會被台灣社會所接受，任何人即便是民意代表，也都不必為這樣的行為尋找理由，「我們應該要有是非」。

李否認拿走頭像

臉書社團「攝政新思維」、「台南諸事會社」昨陸續貼出多張照片，包括李承龍在烏山頭水庫八田與一銅像以手鋸鋸下頭部，以及李承龍與邱女拿著八田與一頭部面露得意狀。但李承龍臉書貼文指稱，「本來是在五月八日當天烏山頭儀式會場上，藉著獻花不小心碰掉頭，讓現場貴賓當場傻眼」，但不知是誰「調皮」將頭拿走。

對於李承龍意指將斷頭留在現場，否認將頭拿走，麻豆警方表示先前並未掌握相關照片，獲悉後已展開進一步查證。同時也前往烏山頭水庫進行地毯式搜索，並擴大調閱烏山頭水庫管理所與周邊道路監視器過濾，希望儘速找到銅像斷頭。

賴：5月8日前修好

對於外界認為八田與一銅像遭破壞是政治動作，並與賴清德遷移校園蔣介石銅像有關聯，賴清德表示，八田與一銅像破壞者的動機目的，由檢調單位後續偵查，在五月八日前，市府結合各界力量，修護好八田與一銅像，祭典能夠順利舉行，其他挑釁言行，「不必回應」。

賴並說，八田與一銅像破壞者已經公開聲明籌備多年，而且對照過去他的所作所為，甚至放火燒掉台灣民政府，顯然跟這幾年的轉型正義是沒有關係。

賴清德強調，八田與一銅像是由其舊部屬跟台灣民眾出資完成，而且也是放在私人土地上，幾十年來已經促成台日非常深厚感情，這種感情不會因為任何破壞行為而停止。