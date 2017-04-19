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連署人數膨脹 充斥機關算計
2017-04-19
記者施曉光／特稿
國民黨主席選舉登記截止，六位候選人的連署人數總數遠遠超過黨員人數，多位參選人所遞出的連署份數，明顯高於黨內一般預估值，很難不讓人聯想背後有機關算計。
據聞，有某參選人光是北市的黨員連署，就繳了五萬多份，但國民黨在台北市的合格黨員人數包括一般黨員四萬二千多人、黃復興黨員一萬三千多人，總共也不過五萬五千人左右，換言之，幾乎「全包」所有北市黨員，要是其中絕大多數非濫竽充數，都屬真正合格黨員，黨證字號、連署簽名全部「真槍實彈」，黨內咸認是「不可能的任務」。
如果其中造假，黨部也只能就黨證字號的正確性進行判讀，不太可能就連署簽名的真偽進行辨識，可能的弊端也就在此發生。
國民黨三月爆發黨員名冊外洩事件後，黨內就有人擔心，如果資料除了姓名、地址，還有身分證與黨證字號，取得資料者的連署作業就能如虎添翼，如果只為衝高連署份數也就算了，但若進而針對其他陣營優勢地區做「假連署」，就可以造成對手因為重複連署，在電腦比對時被剔除，折損對方連署份數。
據透露，這次某參選人所繳的五萬多份台北市黨員連署，具合格黨員黨證字號的比例頗高，如果未來電腦對比又與其他參選人的連署重複，結果就是全部無效剔除，如果其中確有弊端，不但是對未重複連署的黨員權益損害，原在北市較具優勢的參選人也會失血慘重。
這次藍營黨魁選舉一路走來爭議不斷，從年初短短十幾天就湧入約六萬名疑似人頭黨員、黑道入黨風波、黨員名冊外洩，到傳出黨員連署濫抄、灌水，疑似刻意製造對手重複連署，耗損敵營連署份數的陰謀說，加上最近的賄聲賄影，雖然選舉程序才進行了一半，但也對國民黨眼前亂象算是大開眼界了。
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