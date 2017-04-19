中影案 黨產會移請北檢重啟調查

2017-04-19

〔記者楊淳卉、錢利忠、施曉光／台北報導〕行政院黨產會質疑國民黨二○○六年出售中影股權時，中影價值遭雙重低估。據悉，黨產會已備妥所掌握中影相關事證，前天（十七日）移交台北地檢署，要求北檢對中影交易案重啟調查。

9筆不動產待查 價值被雙重低估

北檢昨表示，迄未收到相關文件，若收到將依法辦理。

國民黨則回應，希望黨產會依法行政，證據到哪裡，就辦到哪裡，不要再以放話、擠牙膏的方式操弄政治。國民黨文傳會副主委胡文琦並表示，黨產會應針對國民黨過去所提的黨產疑點，包括前總統李登輝的台綜院資金來源，李登輝女兒李安妮在台中的美國學校，親民黨主席宋楚瑜的世界基金會，進行調查並向全民報告，不要只有針對國民黨做選擇性辦案。

北檢︰收到資料後依法辦理

黨產會發言人施錦芳昨說，黨產會要調查中投於二○○六年將中影的八十二．五六％股權，以每股六十五元的價格賣給買家羅玉珍及莊婉均一事，黨產會發現，中影主要的資產在於土地與房屋，但中影的價值被嚴重低估。

施錦芳說明，在當時中影的「股權交易價格合理性評估報告書」內，對中影股權的交易價格，只以中影文化城、西門町新世界大樓，以及八德路土地及建物等三筆不動產估價，且僅以土地公告現值去進行估價，不過，公告現值與市值會有一定程度的落差。

國民黨籲依法行政 勿選擇性辦案

施錦芳並說明，當時中影除了中影文化城、新世界戲院及八德路土地及建物之外，尚有九筆戲院及宿舍等不動產，這些不動產也都沒被算在評估報告中。

施錦芳說，當時作股價評估時，不只被算進去的三筆不動產價值被低估，中影還有其他九筆不動產未被算入，以這樣的基礎來評估的股價，最後再僅以八成出售，黨產會委員會合理懷疑，中影出售股價嚴重被低估。