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司改會議分組決議 禁對弱勢者測謊

2017-04-19

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議第一組昨天舉行第四次會議，討論弱勢者在訴訟中的保護和協助機制，會中決議建請行政院和司法院建構完善的司法協助計畫和政策，包括禁止對弱勢的被害人和被告測謊，建立「司法詢問員制度」，協助弱勢者了解司法機關的詢問內容和程序，確保他們能充分理解法律上的權利。

對此，司法院秘書長呂太郎表示支持，他認為弱勢族群本來就該受保護，測謊也不該具有強制性，相關配套和細節可再集思廣益。

設「司法詢問員制度」

第一組召集人、法扶基金會董事長羅秉成律師在會後記者會指出，身心障礙者、兒童和少年，因語言、文化出現溝通或理解困難者，以及原住民和重大犯罪被害人等，都是弱勢族群，第一組希望針對弱勢者的保護協助機制，進行全國實證研究實施成效，對過於抽象、籠統的事項提出明確修法方向。

建立完善司法通譯資源

羅秉成指出，第一組還決議建立完善的司法通譯制度，包括建立通譯人才庫，並修訂相關辦法以確認通譯的證照制度，並讓當事人可以自己選擇通譯；呂太郎也對改善通譯制度表示贊成。

司法院指出，目前東南亞語系通譯人才不足，只有越南語和泰語在高雄大學和政治大學有檢定機制，其他像印尼、馬來西亞等國都沒有，因此雖然外界批評法院的通譯專業不足，但法院的特約通譯約聘辦法規定：「以連續居住證明取代語言能力證明」目前仍無法取消，未來將加強改善通譯制度，讓新住民等弱勢族群能有友善的法院環境。

法務部表示，高檢署和各分署都已建立特約通譯名冊，包括東南亞語系、手語、原住民語等廿種語別，共一九二位特約通譯，如遇個案特殊需求，將聯絡各國駐台代表處或團體協助。

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  • 司改國是會議第一組昨決議，建議禁止對弱勢的被害人和被告測謊；部分委員認為測謊爭議很大，應把測謊從審判程序中排除。圖為民間司改會等團體前年以「江國慶冤案」為例，質疑測謊報告的客觀性。（資料照）

    司改國是會議第一組昨決議，建議禁止對弱勢的被害人和被告測謊；部分委員認為測謊爭議很大，應把測謊從審判程序中排除。圖為民間司改會等團體前年以「江國慶冤案」為例，質疑測謊報告的客觀性。（資料照）

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