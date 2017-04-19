自稱異議份子╱偷渡客溫起鋒 將遣返中國

2017-04-19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕自稱異議份子的中國籍男子溫起鋒，去年偷渡到金門被捕，送到移民署南投收容所收容近四個月後，向法院聲請停止收容獲准，昨由吾爾開希出面具保帶走。據了解，溫起鋒將暫時投靠吾爾開希，而移民署將依「金門協議」，等對岸派船來接溫男返回中國。

溫起鋒則說，因在中國從事民主運動，已被逮捕過，電腦也被查扣，一旦被遣返，勢必會被抓、被判刑，將再向相關單位請求政治庇護，盼台灣政府能專案處理，若不能留在台灣，希望能將自己送到美、加等國。

溫起鋒是在去年買橡皮艇，偷渡到金門後，租屋在金門居住，在金門期間四處趴趴走，四個月後，遭海巡署金門查緝隊逮捕，移送到移民署南投收容所，他向南投地院聲請停止收容，法官認為無收容必要，前日准予聲請具保。

吾爾開希昨說，溫起鋒是中國的「民主黨」人士，從事民主運動，與溫是在法國認識的，兩人是朋友，所以願出面具保。