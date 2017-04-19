助攻新南向 台菲國會聯誼會成立

2017-04-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院昨成立台灣與菲律賓國會議員聯誼會，已有卅七名朝野立委加入，首任會長民進黨立委吳焜裕表示，政府正在推動新南向政策，他本會期加入外交國防委員會，注意到立法院與菲國尚無國會議員聯誼會，他因而籌劃發起。希望透過此平台，推動台菲之間的教育、人才、農業技術、勞動與公衛醫療等各項交流，也保障台商投資環境。

菲律賓駐台副代表艾奎諾與會表示，台菲往來頻繁，但缺乏議會正式交流管道，其實時常有菲律賓議員訪台，但大家並不知道，相信成立聯誼會後，能讓雙方議員有更多交流機會。

立法院秘書長林志嘉與會表示，菲律賓不僅是台灣鄰居，更是年輕、富有生命力的國家，台灣需要重視與菲關係，雙方本來就該更密切。他肯定此會成立，推廣國會外交。

外交部亞太司司長陳文儀指出，台菲在農漁業與經貿合作密切，外交部上週也宣布對菲開放免簽，盼吸引更多菲國旅客來台。未來台、菲可強化原民文化交流。