| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

助攻新南向 台菲國會聯誼會成立

2017-04-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院昨成立台灣與菲律賓國會議員聯誼會，已有卅七名朝野立委加入，首任會長民進黨立委吳焜裕表示，政府正在推動新南向政策，他本會期加入外交國防委員會，注意到立法院與菲國尚無國會議員聯誼會，他因而籌劃發起。希望透過此平台，推動台菲之間的教育、人才、農業技術、勞動與公衛醫療等各項交流，也保障台商投資環境。

菲律賓駐台副代表艾奎諾與會表示，台菲往來頻繁，但缺乏議會正式交流管道，其實時常有菲律賓議員訪台，但大家並不知道，相信成立聯誼會後，能讓雙方議員有更多交流機會。

立法院秘書長林志嘉與會表示，菲律賓不僅是台灣鄰居，更是年輕、富有生命力的國家，台灣需要重視與菲關係，雙方本來就該更密切。他肯定此會成立，推廣國會外交。

外交部亞太司司長陳文儀指出，台菲在農漁業與經貿合作密切，外交部上週也宣布對菲開放免簽，盼吸引更多菲國旅客來台。未來台、菲可強化原民文化交流。

廣告
  • 立委吳焜裕將任台菲國會議員聯誼會首任會長。（資料照）

    立委吳焜裕將任台菲國會議員聯誼會首任會長。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台菲 新南向
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：助攻新南向 台菲國會聯誼會成立


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.