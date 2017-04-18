我取得世大運反恐情資 會有時間落差
2017-04-18
〔記者呂伊萱／台北報導〕世界大學運動會將於八月登場，為因應反恐情報統合，國安局建構情報聯防平台並洽請國際協助。但民進黨立委羅致政昨指出，我國非國際刑警組織（Interpol）成員，無從進入相關反恐系統，可能使情資收集出現時間落差，有百密一疏風險。警政署副署長周文科表示，我方透過友好國家協助，以任務形式取得資料，但也坦言資料取得可能出現時間落差。
立院外交及國防委員會昨邀國家安全局、國防部、國土安全辦公室、警政署等國安單位首長報告「近期國際恐怖攻擊事件態樣分析暨我國世大運反恐作為」。
國安局指出，為了強化國際反恐情報合作，已協請國際友方即時通報恐攻預警，協助來台人員特殊個案安全查核，我也建立情報聯防平台應對。但民進黨立委羅致政、蔡適應、王定宇、莊瑞雄與時代力量立委林昶佐等多名立委皆質疑，我國迄今無法成為Interpol會員，是否能與國際同步取得立即反恐情資？
周文科坦承，由於未加入Interpol，目前無法立即拿到相關反恐情資，僅能透過與我關係良好的國家提供，情資獲取上「確實有時間落差」。國安局長彭勝竹強調「情報收集這件事情永遠不會滿足」，也坦承最困難的環節就是「預警情資」。
彭勝竹說，Interpol資料庫包括紅色份子通報、犯罪情資與護照遺失人士等資訊，其中部分資訊「我們可以從東京方面獲得」。周文科則說，我國在十個國家派駐聯絡官，會加強掌握反恐情資，刑事局長相當積極，近期已赴歐洲刑警組織（Europol）提出需求，也有數個主要國家願意提供資訊，持續努力中。
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