天龍、地鼠話題持續發燒 張花冠自嘲「地下蚯蚓 沒人理」

2017-04-18

〔記者楊淳卉、黃鐘山、李容萍、張凱翔／綜合報導〕立法院昨再度召開「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌齊聲提倡「北北基桃軌道生活圈」。林右昌表示，基隆長期被邊緣化，此次前瞻計畫納入南港基隆輕軌，是基隆有史以來最重要的機會，基隆沒有時間再等待廿年。嘉義縣長張花冠則不滿嘉義縣只拿到五千萬元規劃費，感嘆「天龍國娶三個老婆也在哭，地鼠國要娶親也不夠」，並自嘲是「地下的蚯蚓」，沒人注意。

立院經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席召開前瞻計畫建設有關軌道建設第四場公聽會。高雄市長陳菊、新北市長朱立倫、台中市長林佳龍及鄭文燦、林右昌都出席。

鄭文燦表示，北北桃與基隆若可以形成一小時軌道生活圈，就不需蓋這麼多高速公路，對紓解壓力、人口分散、發展城市特色、社會住宅開發、觀光產業發展等很有幫助；他也建議未來能成立「國家軌道局」統籌規劃。

林佳龍指雙北「吃飯桶中間」

林佳龍則說，他這次代表台中、彰化、南投和苗栗發聲，軌道建設應該帶動城鄉均衡發展，不能一直都是「重北輕南忘台中」；他形容，一鍋飯最中間的口感最好吃，雙北是「吃飯桶中間」，但台中是「番薯簽曬乾煮粥」，僅有一條捷運興建中，盼透過核定計畫穩定發展，讓北中南均衡發展。

陳菊指出，台灣過去軌道資源長期集中在北部，雙北經費達到一兆二千億元，無法舒緩首都圈，也不能發展中南部，在國土均衡考量下，南部縣市共同心聲就是以軌道建設發展區域的綠色交通載具，高雄盼能繼續興建捷運黃線，不能再空白十年。

張花冠則不滿嘉義縣只拿到五千萬規劃費，感嘆「天龍國娶三個老婆也在哭，地鼠國要娶親也不夠」，「只有我叫Loser、魯蛇！」她是執政黨、不想講太多，但又最不得寵。

台北市長柯文哲昨未出席公聽會。柯在參加南港轉運站揭幕儀式時表示，不去立院是因「已陷入民進黨跟朱立倫之間的口水戰」，他原本出席是要向中央建言「前瞻計畫有很多問題」，沒辦法實質討論所以乾脆不去。