立院戰場開啟 公務員年改拚本週初審完

2017-04-18

〔記者羅添斌、邱燕玲、鍾麗華／台北報導〕立法院年金改革戰場正式啟動，司法及法制委員會本週三、四將審查年金改革法案第一案「公務人員退休撫卹法修正草案」。行政院與立法院民進黨黨團昨召開行政立法政策協調會報後決定，本週先審查攸關公務員退休金的「公務人員退休撫卹法修正草案」，預計本週就會在委員會審議完畢。立院緊接著將再處理公校教職員的「公立學校教職人員退休撫卹法修正草案」。

行政院發言人徐國勇說，關於公教人員的兩項草案都是較優先法案，至於政務人員、勞工及軍人等，之後再處理。徐國勇還說，軍人的年金改革版本「目前還沒有進來」。

對於目前在立院待審的各項年改法案，國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨在臉書指出，行政院、考試院、朝野黨團或立委個人所提出的年改方案，都有不同考量和立論。各版本明顯的差別，在於優惠存款利息的調降幅度及年數、平均投保薪資採計期間的長短、所得替代率調降幅度及年數，以及最低保障退休金額。

陳建仁︰

試院版 基金最快用罄

陳建仁表示，初步比較各版本，「考試院版」最快達到基金用罄，其次是「民進黨版」、「段宜康委員版」及「時代力量版」，這三個版本基金用罄的年度差距很小，必須透過精算才能確定。

至於年金改革是否還會再開公聽會？徐國勇說，昨天會中立委評估認為，由於總統府國家年金改革委員會已舉行二十場委員會、四場分區座談會議及國是會議，在國家體制上已匯集各方意見，因此無需再舉行公聽會。

監督年改行動聯盟擬發起圍城活動，為因應可能的抗爭，立法院周邊已架起層層拒馬，嚴格管控進出。國民黨團昨拜會立法院長蘇嘉全、秘書長林志嘉，盼降低立法院區及周邊維安層級，林志嘉轉述蘇嘉全看法表示，國民黨團若願意與抗爭團體溝通理性表達訴求、降低抗爭層級，蘇也願意考慮向警政署表達降低維安層級。

陳建仁也呼籲說，企盼陳情請願的團體能理性和平地表達自己訴求，提出充分的數據與對案，爭取立委納入討論協商，並尊重立法院最後審定的方案！