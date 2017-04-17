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台灣正名制憲入聯 彭明敏嘆：解嚴30年仍未實現

2017-04-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統府資政彭明敏昨出席「自由的滋味」、「逃亡」重版紀念簽書會，他感嘆表示，當年起草的《台灣人民自救運動宣言》中的訴求，包括台灣正名制憲、加入聯合國等，到了解嚴三十年後的今日仍未實現。

今年是解嚴三十年。一九六四年的戒嚴時期，彭明敏因與其學生謝聰敏、魏廷朝共同起草《台灣人民自救運動宣言》遭判刑八年，一九七○年逃往海外廿多年之久，「自由的滋味」與「逃亡」兩本著作中記錄了彭明敏當時的故事與逃亡過程。

高齡九十四歲的彭明敏回憶，他在《台灣人民自救運動宣言》提出很多訴求，包括總統直選、國會全面改選、結社自由、新聞自由、言論自由等，都因戒嚴結束而差不多實現，但其中制定台灣本土憲法、以台灣的名義重新加入聯合國等要求，到了解嚴三十年後的今天仍然未達成。

彭明敏表示，很多讀者問他怎麼沒有提到當年如何逃走的故事，事情已過了四十、五十年，應該沒有顧慮了才對，但大家可能無法相信，有一些當時幫忙他的人已經不在世，他們的家屬仍要求不要公布他們的名字。

國史館館長吳密察也向彭明敏致敬，表示非常欽佩彭在當時以道德勇氣，對當權者和體制說出他的要求。

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  • 前總統府資政彭明敏。（記者簡榮豐攝）

    前總統府資政彭明敏。（記者簡榮豐攝）

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