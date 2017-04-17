斥糟蹋黨形象 吳敦義：有人做賊喊捉賊
郝提抓賄獎金 吳酸若他是內鬼還發啥獎金
〔記者蘇福男、張菁雅、張勳騰／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢一席「賄選綁樁」說，讓黨魁選戰白熱化，另一黨主席參選人吳敦義昨赴高雄岡山勵志新城拜票時強調，詹的勇氣值得鼓舞，但此次選舉有黨主席、中常委、中央委員和黨代表，如果以「聽說」就把它傳播到全台灣，又不能明白講出是誰賄選綁樁，「就是把國民黨的整體形象給糟蹋了！」況且「有人是做賊喊捉賊」。
批詹只「聽說」卻不明白講出是誰
對於參選人郝龍斌宣布提供廿萬元檢舉獎金抓鬼，吳敦義說，「如果他（指郝龍斌）也是內鬼，有什麼好發獎金的」，而且在國民黨還沒有收二百萬元作業費前，郝龍斌已對新黨員發出連署書的信，這些訊息不是中央黨部給的，就是台北市黨部給的，應該好好去查訊息從哪裡來。
吳敦義受訪時表示，他從政四十年從來沒有買過票，是最乾淨選舉的人，也最討厭賄選，他鼓勵詹啟賢拿出道德勇氣，講出哪個候選人賄選。吳並說，詹啟賢自己也有可能，「你以為講的人就不是，不是說『做賊的喊捉賊』」，應該不要毀損黨的名譽。
媒體另追問吳敦義，反洪派中常委最近打算拔掉黨主席洪秀柱的黨權，吳則說「我沒有意見」，「誰是反洪派、擁洪派，我統統不知道」。
吳港都大談政績 遭婦人嗆聲
洪秀柱在苗栗受訪時也被問及中常委反洪一事，她回應表示，「這沒什麼，每人意見不同，社會自有公評」，但也強調，一切按照黨的制度去進行，黨章怎麼規定，黨內制度是什麼，就按著制度走。
此外，吳敦義到高雄小港區參加社區關懷活動，他致詞時細數政績，結果台下一名婦女高喊：「給你機會會不會為藍營做事？」吳敦義談話被打斷，回說「當然會為中國國民黨做事」，婦人質問「有做事怎會被民進黨打趴？」有人大笑，也有人趨前緩頰。
吳敦義接著說，國民黨曾被打趴，但他當黨秘書長時打趴了民進黨；婦人馬上回說要看未來，不要再談過去，還嗆說「責任能當飯吃嗎？」吳問：「不然要怎樣？」婦人說：「國民黨要硬起來啊！」雙方你一言、我一語，吳豎起大拇指正要繼續說明時，婦人不理會吳叫喚，當場離去。
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