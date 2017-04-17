誰賄選綁樁？詹啟賢：看誰反應最激烈

2017-04-17

選戰賄聲賄影 郝拋20萬獎金幫黨「抓鬼」

〔記者林良昇、丁偉杰、張菁雅／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢上週爆料，黨主席選舉有賄選綁樁情形，黨中央要求提出具體事證及明確指出涉賄人士，詹啟賢（見圖，記者張嘉明攝）昨質問黨主席洪秀柱「真的不知道嗎？」至於賄選綁樁是哪陣營所為？詹僅暗示，「為什麼只有一個陣營反應那麼激烈？」媒體追問，是否指另一位參選人吳敦義陣營？詹僅說：「你看哪個反應大，反應最激烈。」

針對此事，另一位黨主席參選人郝龍斌昨在臉書表示，黨主席選舉賄聲賄影，讓外界看笑話，他主張設立檢舉方式和檢舉獎金，並率先提供廿萬元檢舉獎金，希望一起幫國民黨抓鬼。

國民黨主席選舉今、明兩天辦理登記，需繳交一萬三三二二份合格黨員連署書取得候選人資格，但詹啟賢上週爆料這次選舉賄選綁樁情形嚴重，還稱在某縣市有黨代表給六萬元、青工十萬元、議員二十萬元的價碼，引發軒然大波，對於郝龍斌前天說「若要人不知，除非己莫為！」詹回應表示，郝是贊成他的說法，是有感而發。

洪盼提具體事證 詹：主席真的不知？

詹啟賢在北市出席黨代表座談，被問到關於賄選綁樁情況，詹態度強硬，他指出，只要離開台北市到基層去走，都有聽到這樣的聲音，黨中央應用嚴肅態度深入了解。

對於洪秀柱表示希望能提出具體事證，詹啟賢反問「洪主席真的不知道嗎？」「這樣是負責任嗎？」黨中央的說法，好像是知道左鄰右舍有黑幫在恐嚇，警察局卻說要拍到有手槍的照片才去抓人。

詹：基層都聽說遊覽車載到餐廳

媒體追問，是否明確指出在哪個縣市？詹說，到處都有聽到，他身為參選人不方便講太多，因為這事關黨而不是個人，「四、五部遊覽車一下就到餐廳去了！」黨中央要派人了解，黨員看到也都該向黨中央檢舉，「不是我一個人檢舉。」

詹啟賢也前往嘉義市與基層黨員座談，強調他沒派系包袱，能改革國民黨，贏得社會認同。

郝龍斌在台中市拜票爭取支持時表示，他不能防止有人用這種傳統方式選舉，但呼籲黨員可以去吃飯、被拉入黨，卻要憑良心投票，所謂人頭黨員，是「人家叫你投誰，你就投誰」，如果是憑自己的意志、良心投票，就不是人頭黨員。