一週大事（4月9日至15日）
2017-04-16
國內：
●台北地院十日就二○一四年三月二十三日太陽花運動佔領行政院案進行宣判。被控煽惑犯罪的魏揚等八人獲判無罪，但被控妨害公務、毀損公物的十一人獲判有罪。
●行政院十三日宣布，政府、台電將在三年內投入三六五億、一○一億，加上民間的一六八四億，用於加速淘汰烏賊車、管制鍋爐排放，以減少空氣污染源。
●國家通訊傳播委員會十四日送達停播公文，遭中廣占用十餘年的音樂網與寶島網自十五日零點起正式熄燈，由國家收回運用。
國外：
●埃及兩座基督教堂在九日遭「伊斯蘭國」進行炸彈攻擊，造成至少四十四人喪生。埃及總統塞西十日宣布，全國進入三個月的緊急狀態。
●美軍十三日對「伊斯蘭國」民兵藏身的阿富汗東部山區地底設施，投下實戰史上最大型傳統炸彈「GBU-43/B大型空爆炸彈」，造成卅六名民兵喪生。
●南韓軍方十日證實，美國卡爾文森號航空母艦戰鬥群將重返朝鮮半島。北韓則在十五日閱兵，首度展示「北極星二型」潛射彈道飛彈及新型洲際彈道飛彈。
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