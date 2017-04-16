星期專論》第二次韓戰會不會爆發？

2017-04-16

◎南方朔

第二次世界大戰之後，大型戰爭從未停止過，最重要的戰爭及準戰爭有如下幾個。

第一場戰爭是一九五○年打到一九五三年的第一次韓戰，韓戰時戰爭武器猶未充分發展，仍延續二戰時的模式，以互相的射擊戰為主，朝鮮半島的軍民大約死亡了五百萬人。到了一九五三年四月交戰雙方才在板門店簽訂停火協定，從此後南北韓即對峙至今。韓戰之後是一九六○到六二年的古巴飛彈危機，俄國決定在古巴部署核飛彈，如果俄國的部署完成，那就是美國史上首次有敵國駐軍在邊界，美國本土首次可能受到攻擊。於是美國總統甘迺迪遂強硬表示，不排除發動核子大戰反擊，於是俄共總書記赫魯雪夫遂被嚇到，並於一九六二年十月廿八日宣佈解散基地、撤除武裝。如果當年赫魯雪夫不懦弱，很可能在五十五年前世界就已發生核子大戰，縱使核戰沒有爆發，美俄對峙的局面亦必改觀。美國就會處於下風，俄國就佔了上風。在古巴危機後，美國的最高戰爭策略更加確定，那就是美國可以在別國發動戰爭，但絕對不容許美國本土受到攻擊，美國自己必須被飛彈防禦系統所包住，戰爭只能發生在別的國家和地區。接下來的越南戰爭、波斯灣戰爭及伊拉克戰爭，都是同樣的戰爭邏輯。美國已成了世上唯一的「基地國家」，它在美國本土外有無數的駐外基地，可以發起攻擊，用以確保美國本土可以免受攻擊。

美俄中日朝鮮半島爭鋒

但最近已經上弦的第二次韓戰卻可能改變世界的均勢，甚至點燃第三次世界大戰的烽火。

人們都知道東北亞的朝鮮半島，乃是個亞洲的重要地帶，朝鮮半島外連俄中日等國，也是美國戰略利益的核心地帶，所以在第一次韓戰後，朝鮮半島就成了美俄中日等強國爭鋒地帶。

一、北韓從金日成時代起就知道北韓的戰略地位重要，所以北韓儘管落後鎖國，但它對軍事發展卻從未鬆懈。它除了要反制親美的南韓外，也知道俄中兩大強國有必要時也不願看到北韓被美國滅亡，這乃是北韓敢於對美國不斷嗆聲的原因。北韓雖然軍事科技水準不高，但在傳統的射擊武器上，它已絕對可說是一個中等軍事強國，區區南韓早已不在它的眼下。

二、近十餘年來，北韓靠著自力發展核武與導彈，而且有理由相信，它的核武及導彈技術一定有部分來自俄中，雖然北韓多次核試及發射導彈並不成功，但美國方面也不敢小覷它的真正實力，這乃是美國及南韓只敢用文攻武嚇的方式激怒北韓，但始終沒有真正大動作的原因。

三、北韓戰略地位重要，北韓之北就是俄國，而俄國與日本乃是宿敵。北韓過了鴨綠江，就是中國的東北，過了黃海就是中國的京畿要地，所以北韓問題緊張，最近俄國軍艦在日本海的巡航次數已經大增。如果朝鮮半島有事，俄國未嘗沒有可能南下進入日本海，這似乎顯示，如果北韓有事，俄國就會感受到威脅而採取必要的動作。尤其是最近美軍以戰斧巡弋飛彈攻擊敘利亞，明為攻擊敘利亞，但項莊舞劍，實在是針對俄國，所以俄國總統普廷遂對美國極為不滿，俄國對美國的報復並非不可能，如果北韓有事，俄國出手，則東北亞必將大亂，美國未必會討到好處。

第三次世界大戰恐被點燃

四、最近川普對北韓問題講了很多狠話，意思是說有必要他就自己來，像對付敘利亞一樣也發動飛彈攻擊，但他的主張也有很多人反對。例如美國國防部前部長卡特就指出，如果美國發動攻擊，則北韓極有可能揮軍南下，對南韓離開軍事分界線不遠的首爾也發動報復攻擊，北韓在邊界線部署了成千上萬的大砲，屆時第二次韓戰就會爆發。如果第二次韓戰爆發，南韓必將受到重創，如果俄中也不幸在混亂中被捲入，那就是第三次世界大戰。

五、所以我們就要注意中國的角色，四月六日川普才和習近平會談過。人們都知道中國在朝鮮半島以西乃是黃海及鴨綠江，黃海頭就是大連、天津及北京，這乃是中國的京畿要地，也是中國北方東部的經濟要地，所以中國當然不樂於見到北韓的滅亡。所以川習會上習近平雖然對川普的強硬態度沒有公開的反對，但卻委婉地表示，不希望以武力解決爭端，最好的解決方式仍是政治磋商解決，中國為了向川普示好，已公開宣佈將停止購買北韓的煤，這已是中方最大的善意。目前川普已講了狠話，他已騎虎難下，中國替川普找下台階，如果這個時刻，國際其他勢力也出來調停，說不定北韓危機真的有可能在風大雨小的情況下解決。如果北韓危機真的能夠和平解決，中國的角色就會大增。

要注意以後的美中關係

區域的戰爭與和平，都仰賴於區域大國的表演，東北亞朝鮮半島的和戰牽涉至大，沒有哪個國家能負起戰爭的責任，尤其是對北韓這種中型軍事大國，因此在結構關係上，川普一定要把狠話講到底，但川普本質上並非好戰的瘋子，他講狠話，也要有人和他唱雙簧，做好下台階，因此川習將來的對手戲遂變得很重要，整個四月份的下半個月，乃是川普和習近平演戲的時刻，真正的大戰應不致發生，但台灣要注意的是，如果川習演完北韓這齣戲，美中關係必然和以前不同，台灣要注意的是以後的美中關係！

（作者為文化評論者）