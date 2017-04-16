回首戒嚴時代 黃煌雄：黨外孕育出焚而不毀精神

2017-04-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年適逢解嚴卅週年，前監察委員黃煌雄昨日在「爭取民主的年代」學術研討會致詞表示，過去在國民黨威權統治、一黨專政下，黨外孕育出焚而不毀的精神，從「自由中國」雜誌開始至民進黨成立，「民主、公義、本土」是黨外所遺留最寶貴的價值，台灣民主已成為第三波民主化國家的典範。

黃煌雄表示，一九五○年代「自由中國」雷震等人計畫籌組中國民主黨，因被國民黨逮捕胎死腹中；一九七七年五項地方公職選舉，因爆發中壢事件，讓黨外在省議員及縣市長選舉獲得兩成左右的當選席次。

黃煌雄指出，戒嚴時代美麗島政團所開展的巡迴演講，將二二八以來長期被壓抑的民心激發，美麗島事件發生後，國民黨改採分化方式處理，民進黨則突破黨禁，成為台灣第一個本土性政黨，後來也開啟和平政黨輪替。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元談及，雷震創辦「自由中國」雜誌批判蔣介石政權，在白色恐怖年代傳播自由主義思潮，後因反蔣立場遭到逮捕入獄。

薛化元指出，「自由中國」雜誌在當年便認知中華民國政府難以在未來代表整個中國，主張在聯合國監督下舉行真正的自由選舉，來決定中國前途，而雷震更在出獄後認為須制定新憲法，建立中華台灣民主國。

中研院近代史研究所副研究員陳儀深認為，白色恐怖時期被逮捕後的槍決率高達六、七成，出現「自由中國」雜誌是非常奇特現象，當時雷震及胡適都是自由主義的大將，雷震號召信仰民主自由，結合黨外人士想組「自由中國大同盟」。

陳儀深也說，一九七○年代台灣社會只談民主、不講獨立，美麗島事件發生後，在八○年代黨外雜誌如雨後春筍般出現，內容很多都在談建國獨立。

「國民黨是打了敗仗流亡台灣的政權！」中研院社會學研究所研究員蕭阿勤表示，七○年代黨外知識份子開始批判國民黨統治下的「流亡」心態，追求政治革新及「去除流亡」回歸現實，在文學、社會及歷史上拋棄中國認同，後來台灣意識、台灣民族主義的發展，也對晚近本土化、台灣化影響重大。