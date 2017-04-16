呂秀蓮：林宅血案當然是「他們」幹的

2017-04-16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣研究基金會與中研院台史所昨天合辦「爭取民主的年代」研討會，前副總統呂秀蓮表示，林義雄家的林宅血案一直沒有偵破，但其實是有真相的，這些答案都驚天動地，「怎麼可能發生這麼大的事情，卻沒人知道真相？」

台灣研究基金會與中研院台史所合辦「爭取民主的年代」研討會，最後一場邀請前副總統呂秀蓮、前民進黨主席許信良、總統府資政姚嘉文，從中壢事件、美麗島事件，一路談到民進黨成立的背景。

受邀講述一九七七年發生的中壢事件，許信良表示，中壢事件鼓舞了很多社會菁英，前仆後繼地投入民主運動、政治領域，後來才有美麗島等運動。

呂秀蓮接著表示，其實從二二八事件開始一直都有零星的抗議事件，但是到美麗島才演變成為全國事件，當時許多國外人權團體聲援，還有美國許多名校的法律教授發動連署，不只是美國，其實各國都有幫忙，給當時的國民黨政府很大壓力。而美麗島事件的大審判，包括她在內有許多人對時局直言批判，使得當時詳細報導審判的報紙都大暢銷，進而一舉衝破新聞自由箝制。

「這麼大的事情不可能沒人知道」

除了美麗島事件外，呂秀蓮也希望很多事件可以找到真相，林義雄宅血案沒有偵破，其實是有真相，這些答案都驚天動地。當時他的哥哥、姊姊和家屬都被警察監視，林義雄也是，不可能發生這麼大的事情沒有人知道，「林義雄的案子當然是『他們』幹的！」但呂秀蓮未說明所謂的「他們」是誰。