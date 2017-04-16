獵雷艦聲納採購違約？慶富造船喊冤
2017-04-16
〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍推動「康平專案第二階段」計畫，將在二○二五年以前籌獲六艘新型獵雷艦，但日前有媒體指稱該案得標廠商慶富造船公司，疑向香港公司簽訂聲納系統採購契約，有違國防部「不允許大陸地區廠商或其產品或勞務參與」採購規定之虞。慶富昨發聲明稱，該案採購裝備，皆無中、港、澳廠商產品或勞務參與。
對於慶富「喊冤」，海軍昨未再回應，稱以前日說法為主。海軍前日表示，由於契約已明確律定，不允許廠商和中國廠商或其產品或勞務參與，如發現得標廠商履約時，有影響國家安全之虞，將依循法律途徑終止或解除契約。
慶富昨發表聲明表示，慶富執行獵雷艦專案所採用聲納系統，包括PVDS聲納（Propelled Variable Depth Sonar，可變深度獵雷聲納），由本案技術協力廠商美國洛馬公司進行採購，經慶富內部查證，此獵雷艦專案採購裝備，皆無中國、香港、澳門地區廠商之產品或勞務參與。
另有媒體報導指出，慶富在二○一四年四月廿八日與香港公司簽訂聲納採購契約，採購金額高達二千萬美元。慶富昨指出，獵雷艦採購契約簽署日期為二○一四年十一月三日，與聯貸銀行合約簽署日為去年二月四日，與媒體引述時間不符。
慶富表示，慶富執行獵雷艦專案工程，皆依契約規定履約，專案正常執行中。
海軍為籌獲新一代水雷反制艦艇，在二○一三年推動「康平專案第二階段」，共耗資三五八億五一八五萬餘元，計劃在二○二五年以前，籌獲六艘新型獵雷艦，除首艘艦在義大利製造、預計二○二○年返台服役外，其餘五艘艦艇將在國內製造。新型獵雷艦載台設計、作戰裝備分別由義大利Intermarine船廠、美商洛馬公司負責。
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