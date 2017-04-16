營救李明哲 許信良籲中國重視人權
2017-04-16
〔記者蘇芳禾／台北報導〕我國ＮＧＯ工作者李明哲前往中國時遭到關押，至今下落不明，與李明哲熟識的民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良昨表示，如果想營救李明哲，以目前兩岸狀況，一定要低調，如果要張揚一種信念，那是另一回事。
李明哲前往中國後失聯，他的妻子李凈瑜想到北京救夫受阻，人權團體多日來持續聲援、關注李明哲事件。許信良和前考試院長姚嘉文昨天出席研討會時，回應相關議題。
許信良認為，如果真的要營救李明哲，以目前兩岸政府沒有正式往來的狀況下，是不能高調的。
至於是否有透過私人管道營救李明哲？許信良表示，「我不敢講，謝謝。」
許信良說，李明哲是他當民進黨主席時的黨工，後來也擔任他太太（前立委許鍾碧霞）辦公室助理，跟他們關係很親近。聽到李在中國被抓，當然非常擔心，他也認為，人權問題是普世價值，也是全世界都關心的問題，中國大陸不能完全不在乎人權問題。
姚嘉文：共產黨在殺雞儆猴
姚嘉文受訪則表示，一定要想盡辦法搶救李明哲，但台灣人要注意，共產黨就是要以此來殺雞儆猴，警告你不要做他們不喜歡的事情。此外，中國可能過一陣子還會再抓其他人，讓台灣為了救人疲於奔命。
姚嘉文也舉台獨大老張燦鍙的案例表示，當時張燦鍙被國民黨抓，張燦鍙太太本來要舉辦搶救張燦鍙晚會，但是他反對，認為應該要舉辦宣揚張燦鍙台獨理念的活動，果然演講不到一半，越來越多人在談論台獨問題，國民黨就放人了。國民黨和共產黨都會傾向抓一些人來警告，叫你不能做他們不喜歡的事情，所以李明哲不只要營救，也要注意不要因此而上當。
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