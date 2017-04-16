資安管理法草案 拚月底提報政院院會
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為防止中國等國際駭客網路攻擊，研訂「資通安全管理法草案」，推動國家資通安全法制化，一度因擔心找不到全國各公務機關千餘人專責資安人才、人力無法建置，導致研提草案受阻；如今初步找到解套方式，列為立法院本會期優先法案的「資通安全管理法草案」，將提報本月底行政院院會通過。
據透露，行政院資通安全處規劃至少二個解套方式，包括縮小專責資安人才建置範圍，僅建置在資安防護等級較高的中央部會，而非全國各公務機關，以及資安管理方式的調整，例如為節省人力，以各部會及其所屬機關為一單位建置專責資安人才，一旦發生資安事件時則僅課責到相關部會。
蔡英文政府去年五二○上任後，行政院即著手研訂「資通安全管理法草案」，列為立院上會期優先法案。
資通安全處一開始研擬的草案，因擬授權中央可指定民間業者納入資安查核等規範，引發民間業者侵權的疑慮。後來決定縮小對業者的納管範圍，限定在提供能源、水資源、交通運輸、金融、資通訊、緊急醫療、中央與地方政府及高科技園區等八大關鍵基礎設施的民間業者，才須接受查核。
不過，爭議條文獲解決後，資通安全處處長簡宏偉等人發現一個更大問題，即目前中央與地方等各級公務機關，面臨資安專責人員嚴重不足的問題，即使是被列為資安等級較高的行政院各部會，大部分資安人力也都是兼職，因此必須先找到人力缺口的解套方式，否則「資通安全管理法」即使在立院完成立法，也難以執行。
政院「資通安全管理法草案」明定，行政院應訂定資通安全責任等級分級辦法，查核所屬或監督的各級公務機關，或適用該辦法的非公務機關（僅限關鍵基礎設施的業者）的資通安全維護情形，受查核機關應就缺失或待改善事項完成矯正、預防報告或提出相關計畫。
草案也明定，公務機關為因應資通安全事件，應訂定通報及應變機制。若發生資通安全事件時，除應通報上級或監督機關外，並應通報行政院；無上級機關者，應通報行政院。
相關官員表示，目前專責資安人才缺口的幾個解套方案，將由行政院定奪，由於已有解套方法，因此「資通安全管理法草案」可望趕在本月底前完成審議並提報行政院院會通過，送請立院審議。
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