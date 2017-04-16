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司改分組會議決議 修法制定報導界限

2017-04-16

〔記者黃欣柏、陳慰慈／台北報導〕司改國是會議第一分組昨增開會議，會後針對偵審中案件的媒體報導作出四點建議性質之決議，包括修法制定報導界限、將媒體損害司法人權列為罰款項目、主管機關應與各媒體開會討論自律機制，以及媒體應適當隱匿犯嫌個資並加註相關警語等。

據了解，第一分組昨原本預計討論由小燈泡媽媽王婉諭、台灣大學新聞所所長林照真、檢察官姚崇略及台大法學教授張文貞等四人提案的「監督及強化媒體自律」，以及律師施秉慧提出的「以刑事責任拘束、落實偵查不公開」等兩項議題，因時間不足，僅先討論前者。下次會議訂於本月十八日，討論議題預計為「保護弱勢族群在司法中的處境」。

偵查中案件 報導須加註警語

昨天決議的第一點為，ＮＣＣ與法務部、警政署等相關單位，應研議在「衛星廣播電視法」、「數位通訊傳播法」等法案或草案中訂出新聞報導界限，例如限制媒體拍攝、播放犯罪嫌疑人或相關人畫面，並制定具罰則效果的規範，以保障當事人的司法人權，及對錯誤報導的更正權。

決議第二點則建議將廣播電視、網路等媒體不法侵害司法人權的具體情事列為罰款項目，並作為核發相關執照與否的重要依據。

決議第三點建議，ＮＣＣ應召集各相關媒體代表，協助檢討現行媒體自律機制與規範，讓媒體從業人員得以清楚理解對司法案件報導及評論的標準。

最後一點，則是建議媒體處理偵查中案件時，應適當遮蔽犯罪嫌疑人個資，但重大國家安全事件、恐怖攻擊、連續或流竄性犯罪等不在此限；報導中也應落實無罪推定原則，例如可加註「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」等警語。

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  • 司改國是會議第一分組昨增開會議，會後針對偵審中案件的媒體報導作出四點建議性質之決議，第一組召集人羅秉成會後說明決議內容。（記者黃欣柏攝）

    司改國是會議第一分組昨增開會議，會後針對偵審中案件的媒體報導作出四點建議性質之決議，第一組召集人羅秉成會後說明決議內容。（記者黃欣柏攝）

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相關關鍵字： 偵查不公開 司改國是會議 小燈泡媽媽 無罪推定原則
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