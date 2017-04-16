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冷眼集》國民黨查賄沒動作 只見臭口水

2017-04-16

記者施曉光／特稿

國民黨主席參選人詹啟賢這兩天拋出黨內有賄選綁樁情事，甚至還有具體價碼，「控方」卻在短短兩天之後，突然又縮頭回去，推稱只是基層黨員的反映，並要黨中央嚴肅處理，一切輕描淡寫帶過，就如雷聲大作後，天空卻沒有掉下一滴雨水。

至於其他幾位參選人，除了紛紛跳出來表態自清，個個義正辭嚴，卻沒有一個人敢真正把話說清楚，要求黨中央嚴查究辦，成為最廉價的託詞；話說穿了，其實都是空話一場，沒有司法公權力也無偵查技巧的黨中央，只能倒楣做為這場口水戰的代罪羔羊。

藍營這次的黨內選舉，確有特定陣營從黨代表、中央委員、中常委到黨主席選舉，採取互綁策略，地方派系配合組織動員，黨內眾所周知，綁樁現象肯定是有，至於是否存在價碼，賄選綁樁情事，從各方含糊其辭的內容來看，難以樂觀期待這場賄選疑雲會出現吹哨者，即便是吳敦義口中「很了不起」、「很勇敢」的詹啟賢，昨天一樣沒提出「證據」，只稱是地方傳聞。

但如同郝龍斌昨日所言，請客、綁樁、拉人頭、給津貼，在基層時有所聞；至於行為人是誰，被請客的人以及被指定要支持特定候選人的黨員，全都知道，一群老鼠中找不到一隻願意掛鈴鐺，即便是個「真議題」，終究還是淪為「假議題」。

所謂「臭屁不響，響屁不臭」的鄙諺，拿這句俗語來比喻這次藍營黨魁選舉的綁樁賄選疑雲插曲，可謂是絕佳寫照，先前處理人頭黨員問題，一樣喊得震天價響，最後不了了之，只是留下一灘灘的臭口水。

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  • 國民黨中央黨部大樓外觀。（資料照,記者方賓照攝）

    國民黨中央黨部大樓外觀。（資料照,記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 國民黨主席選舉 國民黨綁樁 詹啟賢 賄選綁樁
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