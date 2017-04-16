| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
毒蟲駕車高速衝撞 孝子慘死輪下 驚悚瞬間！嘉義毒蟲暴衝車禍 1死3傷影片曝光 東京牆壁亂塗鴉 台灣大學生被捕 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 政治

反洪派再出招 擬連署拔洪秀柱黨權

2017-04-16

要求交出大陸黨代表遴選權 黨中央：洪任期到8月 有權遴選

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨反洪派中常委與競選連任的黨主席洪秀柱關係緊張指數已經破表！據了解，除中常委林榮德等人在十二日中常會形同撕破臉公幹洪秀柱，本週常會將由中常委李德維連署提出對洪秀柱的譴責案。反洪派最近更打算拔掉洪秀柱的黨權，要求黨中央交出遴選六十席大陸地區黨代表的權力，改由五二○當選、八二○才就職的新任黨主席籌辦遴選。

中常委李德維本週提對洪譴責案

另據指出，至少已有兩位挺吳反洪的中常委私下透露，只要洪秀柱連任，他們將拒絕再與洪秀柱一起開會，要放棄連任中常委。

國民黨大陸事務部近期已組成大陸黨代表遴選委員會，只要年滿二十歲，在大陸地區投資、設廠、工作、就學一年以上，並依黨代表選舉辦法相關規定具有黨權者（黨齡四個月），就具有候選資格，登記將於本月二十日截止，預定五二○後送中常會核定名單。

反洪派要求交新主席遴選

反洪派認為，黨權將進入過渡階段，不應該讓洪秀柱來決定這六十個重要名額，而應由五二○新當選的主席，找一個客觀的小組負責遴選，而且大陸地區黨代表候選資格不應像一般黨代表參選人，具有四個月以上黨齡，應放寬為只要在四月三十日前入黨即可。

讓反洪派不滿的是，洪秀柱拒絕依照二十九位中常委連署提案要求，限定遴選條件為在中國實際投資設廠，並為現任或曾任各台商協會副會長以上職務，以及將中常委范成連、沈慶光納入遴選委員會。

中常委江碩平指出，國民黨提名不分區立委，也沒有黨齡限制，只要決定接受並完成入黨，即可獲得提名，他痛批洪秀柱「一意孤行」，不尊重中常委意見；而且如果洪秀柱五二○落選，其他人當選黨主席，洪還能批這份遴選名單嗎？

江碩平說，洪秀柱是第十九屆全代會的主席，不是八二○後上任的第二十屆全代會新主席，敗選後即處於看守狀態，應把大陸黨代表名單的認可權力交給新主席。他並強調，過去主席選後一個月就交接，這次黨中央把選舉提早到五月，才會造成空窗期太長的問題。

黨內人士指出，中常委是由黨代表票選產生，現任中常委可能競選連任，基於不能球員兼裁判，利益迴避原則，黨中央無法同意將中常委納入遴選委員，且黨代表選舉辦法施行細則已經公告，候選資格不可能再修正。

這位人士並強調，依照黨章規定，主席任期到八月十九日，即便五月二十日投票敗選，依然是現任黨主席，一切照規定辦理，最後大陸黨代表名單仍會送中常會核定。

廣告
  • 國民黨中常委李德維。（資料照,記者陳志曲攝）

    國民黨中常委李德維。（資料照,記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反洪派中常委 國民黨中常會 國民黨主席 李德維 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：反洪派再出招 擬連署拔洪秀柱黨權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.