立院三讀 替代役退伍可簽志願役

2017-04-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「志願士兵服役條例部分條文修正案」，除放寬服過替代役的民眾報考志願役士兵外，服過常備義務役的民眾，如報考志願役士兵，也不必一次簽四年，可選擇「一年一簽」、一次最長三年，藉此讓更多民眾投效軍旅。

修正案除放寬徵募條件，也增列「汰劣」措施，如志願役士兵一年內被記三次大過，將予以汰除。

此外，有養育三歲以下子女需求的志願役士兵，必須服役滿一年才可申請留職停薪，但修正案為配合「性別工作平等法」規定，將申請留職停薪的門檻放寬為服役滿六個月以上，讓志願役士兵不必「家庭、事業」兩頭燒。