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美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
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F16交機20年了

2017-04-15

我國當年向美採購一百五十架F16戰機，並分批交機，首批兩架機是在二十年前的四月十四日交機，分別由美國飛行員及我國飛行員郝光明駕駛，歷經近二十二小時飛行時間、十九次空中加油才飛抵台灣，郝光明（中）與兩名美國飛行員（左二、四）抵達嘉義基地後，與空軍人員合影留念。

（圖：青年日報提供，文：記者羅添斌）

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2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
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