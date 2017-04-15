2017-04-15

我國當年向美採購一百五十架F16戰機，並分批交機，首批兩架機是在二十年前的四月十四日交機，分別由美國飛行員及我國飛行員郝光明駕駛，歷經近二十二小時飛行時間、十九次空中加油才飛抵台灣，郝光明（中）與兩名美國飛行員（左二、四）抵達嘉義基地後，與空軍人員合影留念。

（圖：青年日報提供，文：記者羅添斌）