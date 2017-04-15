新聞幕後》國台辦不希望擦槍走火

2017-04-15

記者鄒景雯／特稿

李明哲案到底是怎麼回事？許多人揣測：是不是政大畢業中生周泓旭涉間諜案爆發，中方以此「回敬」？此一大膽假設，需要小心求證。根據中國國台辦給李明哲妻子的「傳話」，事實上，由於當前兩岸關係不佳，北京並不希望在李明哲案上擦槍走火。

這傳話者，不是別人，正是已經曝光的「海峽兩岸人民服務中心」執行長李俊敏，國台辦也已公開證實這個單位獲得了其授權。因此，李俊敏傳來的訊息，就具有研判真相的價值。

李俊敏先是找上陸委會，告知國台辦請他與李明哲家屬聯絡，並轉達若干訊息。第一次，是四月五日，先是帶來了三點意見，其中開宗明義第一條，就表明不希望在這個案件上擦槍走火。其次，就是強調李明哲的健康狀況沒問題，家屬可以放心，第三，則是宣稱目前具體的案情尚未釐清，所以不方便安排家屬會面，但是中方會盡速釐清案情，並且透過「海峽兩岸人民服務中心」通知家屬。

從這三點看來，在李明哲遭拘留十餘天後，由於家屬四處陳情，對岸試圖緩和局面，並無意讓兩岸氣氛從現在的「冷和」進一步升高為「嚴峻」。

接著，在四月六日，李俊敏又帶來了兩點意見給李明哲的太太。這次則是集中針對李太太要親自到中國去尋夫這件事，全力勸阻。其第一點說，李太太如果過去，「國台辦會被迫升高局勢」，後續的複雜程度，將難以預料。意思是去了恐怕對她先生沒有好處。隨後第二點又說，如果李太太願意公開表明不到北京，「本案可望會有重大的正面轉折」。講白了，就是安撫家屬稍安勿躁，似乎暗示李案的問題應該不大。

國台辦明顯在扮演「鴿派」，應該與五二○將屆，北京又期待蔡總統能夠利用這個機會「給個說法」有關。畢竟，十九大召開前的這段權力鋪陳階段，川普的強勢，已令中東地區與朝鮮半島正隨著他的指揮棒跳動，國際局勢的主動權，愈來愈不在習近平手裡，中南海肯定不會希望其給外界連台灣都搞不定的印象。

從這些跡象，北京若是聰明，李明哲案實在多拖無益，應該盡早放人。