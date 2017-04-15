李明哲案 民主平台要求查辦兩岸掮客

2017-04-15

陸委會：與相關機關研商處理

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、施曉光、呂伊萱、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國拘留已近一個月，台灣守護民主平台昨發出六點聲明，除要求蔡總統應盡速至立法院就此事進行國情報告，同時促請陸委會等相關單位盡速調查居中與家屬協調的李俊敏和「財團法人領航基金會」，是否違反兩岸人民關係條例有關禁止台灣人民團體在未經政府許可下與對岸進行合作的規定。

陸委會對此回應，有關李俊敏與財團法人領航基金會是否涉嫌違反兩岸人民關係條例有關「合作行為」的規定，涉及具體個案事實釐清與兩岸人民關係條例第三十三條之一的解釋及適用，且依法須給予當事人陳述意見機會；陸委會將盡速會同相關機關研商處理。

針對李明哲案，台灣守護民主平台發出六點聲明，包括「請總統到國會報告說明，克盡憲法責任」、「外交部應即啟動國際救援」、「請陸委會和教育部說明並調查李俊敏和財團法人領航基金會是否涉嫌違反兩岸人民關係條例及處理方式」、「全面檢討兩岸協議之規範力與作用」、「總統（總統府）、陸委會、海基會、行政院等義務機關應說明其如何履行對人民遭受中國政府侵害時的保護義務與國賠責任」、「陸委會應設置『李明哲鐘』以呈現李明哲被關押的天數與時間」。

民主平台促蔡總統赴立院報告

台灣守護民主平台會長陳昭如受訪表示，中國不理會台灣政府聯繫、也不把人權放在眼裡，蔡總統不能只在民進黨中常會發表看法，這種做法是「黨國不分」，呼籲蔡總統應到國會報告並向國際社會說明台灣官方的態度是什麼。

由於李明哲之妻李凈瑜曾以「兩岸掮客」質疑李俊敏在此事件的角色，民主平台主張，陸委會與教育部應立即啟動，調查李俊敏與其服務單位「財團法人領航基金會」，是否有違反兩岸人民關係條例第三十三條之一第一項第一款或第二款，禁止台灣人民與法人團體未經政府許可而與國台辦或海協會之間有合作行為的規定。

陳昭如強調，領航基金會不是第一次做這件事，「我們明明有法律依據，卻從來沒有開罰」，陸委會與教育部應即刻展開調查。

府方：優先考量李明哲人身安全

總統府發言人黃重諺回應，政府態度清楚、積極，一切都以李明哲人身安全為最優先考量，也尊重相關團體說法；至於是否設置「李明哲鐘」，陸委會表示非常重視，會盡快研議。陸委會主委張小月受訪表示，針對「李明哲案」，政府是一體的，都希望李早日回來，政府會分工合作。

此外，美國東亞局發言人崔葛瑞絲十三日表示，國務院知道李明哲案件，至於美方是否就此與中國進行過交涉，她說，依慣例，美方不評論外交交涉的內容。